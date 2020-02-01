Всеволод Толстушко з ХК «Кременчук» – кращий захисник УХЛ

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Всеволода Толстушка, який грає у хокейному клубі «Кременчук», визнали кращим захисником УХЛ - Парі-Матч в січні. Про це повідомляє пресслужба Української хокейної ліги.





Українська хокейна ліга і ТМ «Parimatch» продовжують традицію щомісячного вручення нагород кращим гравцям чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч. Також спеціальні нагороди хокеїсти отримають від компанії SPORT CARD.





Кращим голкіпером в січні став Олександр Хомутов з «Дніпра». У 5 матчах воротар відбив 92,3% кидків, заробивши коефіцієнт надійності 2.13. 3 матчі з 5 стали переможними для «щук», а ще в одній грі херсонці поступилися в овертаймі.





Володарем нагороди кращому захиснику місяця став лідер оборони «Кременчука» Всеволод Толстушко. У 7 матчах гравець набрав 7 (2+5) очок при показнику корисності +7, відзначившись, в тому числі закинутими шайбами в ворота «Білого Барса» і «Донбасу».





Кращим нападником січня став Роман Благой з «Білого Барса». Форвард набирав очки у всіх 7 матчах білоцерківців, відзначившись 16 (8 + 8) результативними балами при показнику корисності +5. Благой вніс значний внесок в успіхи «барсів» в січні, зробивши хет-трик у ворота «Донбасу» і дубль в матчі з «Кременчук». 6 з 16 очок Благой набрав при грі в нерівних складах, а 2 шайби з 8 стали переможними для «Білого Барса».





Автором кращої шайби місяці став нападник МХК «Динамо» Михайло Геворкян. Форвард отримав передачу на хід зі своєї зони, відірвався від захисника «Дніпра», зблизився з голкіпером, обманним рухом обіграв воротаря і закинув шайбу в ворота.