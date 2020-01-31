Экс-министр экологии Николай Злочевский покупает «Газвидобування» в Полтаве. АМКУ разрешил компании «Альянс Эссет Менеджмент» купить контрольный пакет акций промышленной компании.





Надано дозвіл ТОВ «Альянс ЕССЕТ Менеджмент» (м. Київ) на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Промислова компанія «ГАЗВИДОБУВАННЯ» (м. Полтава), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, - говорится в сообщении АМКУ.





Ранее «Газвидобування» принадлежала британской нефтегазовой компании Cadogan Petroleum, пишет Интерфакс-Украина. В октябре 2019 года Cadogan продала актив «Укринвест Групп» за $2,8 млн. «Укринвест Групп», в свою очередь, уже в декабре перепродала её финансовой компании «Экспрес Инвест». А теперь её покупает «Альянс Эссет Менеджмент» Злочевского.





Злочевский занимал должность министра экологии в правительстве Николая Азарова. Был объявлен в розыск в 2015 году по подозрению в незаконном обогащении, но спустя 2 года дела в отношении Злочевского и его компании Burisma были закрыты. В 2019 году Burisma стала причиной скандала, повлекшего процесс импичмента Трампа. Дело по Burisma восстановили, но вскоре остановили в связи с тем, что Злочевский в розыске.