Происшествия

Уночі на Раківці поліцейські виявили 21-річного нетверезого водія

Сегодня, 13:32 Просмотров: 306

 

Про п'яного хлопця за кермом повідомив поліції містянин

Вчора, 10 лютого, близько опівночі копи виявили на Раківці 21-річного нетверезого водія на Opel. За інформацією пресслужби патрульної поліції Кременчука, про п'яного хлопця за кермом поліції повідомив містянин.


Після того, як заявник надав інформацію щодо автівки, екіпаж патрульних на вулиці Олександра Білаша зупинив машину під керуванням мешканця Кременчуцького району, який мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти освідування водій погодився. Результат - 1,78 проміле алкоголю, що перевищує норму майже в 9 разів.


 

Патрульні склали на хлопця адміністративні матеріали за ст. 130 (керування в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.


Кременчужанин допоміг поліцейським зупинити п'яного водія на Daewoo

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель полиция Раковка ст.130
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