Происшествия

Кременчужанин допоміг поліцейським зупинити п'яного водія на Daewoo

Сегодня, 11:01 Просмотров: 579

 

Копи відсторонили нетверезого керманича від керування машиною

Небайдужий кременчужанин допоміг правоохоронцям виявити п'яного водія на Daewoo. Про це інформує пресслужба патрульної поліції Кременчука.


Під час патрулювання центральної частини міста, інспектори отримали повідомлення від пильного містянина про водія автомобіля Daewoo, який порушує правила дорожнього руху. Вищезгаданий автомобіль патрульні зупинили на вулиці Велика набережна.


І з перших хвилин спілкування з 41-річним водієм патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду виявився позитивним —1,98 проміле алкоголю.


Патрульні склали на чоловіка адміністративні матеріали за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП, а також відсторонили його від керування автомобілем.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель полиция
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