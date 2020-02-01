Кременчужанин допоміг поліцейським зупинити п'яного водія на Daewoo

Сегодня, 11:01 Просмотров: 579

Небайдужий кременчужанин допоміг правоохоронцям виявити п'яного водія на Daewoo. Про це інформує пресслужба патрульної поліції Кременчука.





Під час патрулювання центральної частини міста, інспектори отримали повідомлення від пильного містянина про водія автомобіля Daewoo, який порушує правила дорожнього руху. Вищезгаданий автомобіль патрульні зупинили на вулиці Велика набережна.





І з перших хвилин спілкування з 41-річним водієм патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду виявився позитивним —1,98 проміле алкоголю.





Патрульні склали на чоловіка адміністративні матеріали за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП, а також відсторонили його від керування автомобілем.