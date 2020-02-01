Боксерка з Кременчука Мар’яна Басанець завоювала «бронзу» на міжнародному турнірі

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Кременчужанка Мар’яна Басанець взяла «бронзу» на міжнародному боксерському турнірі Меморіал Іствана Боская, який відбувся в угорському Дебрецені.





Наше місто представила вихованка СДЮШОР Мар’яна Басанець, яка виступає у ваговій категорії до 57 кг.





У першому бою кременчужанка змагалася з австрійкою Куртай Дешире. В підсумку судді після трьох раундів віддали перемогу українці. У чвертьфіналі наша спортсменка мала зустрітися з угорською боксеркою Сарою Бенке. Проте суперниця не вийшла на поєдинок, тож Мар’яна автоматично пройшла до півфіналу. У півфіналі вона боксувала з індускою Манішою і поступилася. Таким чином Мар’яна Басанець стала «бронзовою» призеркою Меморіалу Іствана Боская.



