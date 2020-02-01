У Кременчуці 10 тисяч штрафу отримав водій, який протягом трьох днів отримав три протоколи за нетверезе водіння

Сегодня, 12:02 Просмотров: 0

Якщо порушник не сплатить штраф добровільно протягом 15 діб, сума зросте удвічі

На початку лютого суддя Автозаводського районного суду Кременчука розглянув справи щодо притягнення до адмінвідповідальності 39-річного чоловіка.





Мова йде про історію, що трапилася у Кременчуці наприкінці грудня 2019 року. Інцидент трапився на вулиці Кондратюка. Патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху машину BMW. У машині перебували 39-річний водій та 28-річна пасажирка.





У результаті конфлікту з правоохоронцями 28-річна пасажирка вкусила поліцейського за кисть руки.





У тексті постанови йдеться, що протягом 25-27 грудня 2019 року на 39-річного водія склали чотири постанови.





25 грудня о 00.07 у Кременчуці на вулиці Пугачова чоловік був за кермом BMW-316. Водій не відреагував на вимогу поліцейського зупинитися, його зупинили у результаті переслідування на службовій машині. Цим він порушив ст. 122-2 КУпАП.





Після зупинки на водія склали протокол за нетверезе водіння за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння, але від проходження огляду відмовився.





У той же день вранці, 25 грудня, того самого чоловіка на BMW-316 зупинили на вулиці Європейській. Водій з ознаками сп'яніння знову відмовився перевірятися.





Наступного разу п'яного водія зупинили вночі 27 грудня на вулиці Кондратюка. Саме тоді і стався «кусючий» інцидент. Чоловіка перевірили в онкодиспансері. За інформацією патрульної поліції Кременчука, результат був на рівні 0,55 проміле (допустима норма - 0, 2 проміле).









У судове засідання водій не прибув. Суд визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушень, передбачених ст. 122-2, ч.1 ст.130 КУпАП. Покарання - штраф у розмірі 10200 гривень без позбавлення права керування транспортними засобами.





Якщо порушник не сплатить штраф добровільно протягом 15 діб, сума зросте удвічі до 20400 гривень.