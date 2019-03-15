У Кременчуці 28-річна дівчина вкусила патрульного поліцейського

Сегодня, 10:20 Просмотров: 2 018 Комментариев: 9

Сьогодні вранці, 27 грудня, у Кременчуці 28-річна дівчина вкусила за руку патрульного поліцейського. Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука.





Інцидент трапився на вулиці Кондратюка. Патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху машину BMW. У машині перебували 39-річний водій та 28-річна пасажирка.





Водій відмовлявся показувати документи, поводився агресивно та зухвало. Патрульні попередили чоловіка, що будуть його затримувати. Водій не відреагував. Копи почали затримувати чоловіка, і в цей час пасажирка вкусила поліцейського за кисть руки.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, Поліцейський звернувся до травмпункту та написав заяву.





У патрульній поліції зазначили, що за останній тиждень на водія склали вже три адмінпротоколи. Сьогодні він отримав четвертий - за порушення статті 130 КУпАП (керування транспортними засобом особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння).