Происшествия

У Кременчуці 28-річна дівчина вкусила патрульного поліцейського

Сегодня, 10:20 Просмотров: 2 018 Комментариев: 9

 

Таким чином пасажирка «захищала» водія

 

Сьогодні вранці, 27 грудня, у Кременчуці 28-річна дівчина вкусила за руку патрульного поліцейського. Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука.


Інцидент трапився на вулиці Кондратюка. Патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху машину BMW. У машині перебували 39-річний водій та 28-річна пасажирка.


Водій відмовлявся показувати документи, поводився агресивно та зухвало. Патрульні попередили чоловіка, що будуть його затримувати. Водій не відреагував. Копи почали затримувати чоловіка, і в цей час пасажирка вкусила поліцейського за кисть руки.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, Поліцейський звернувся до травмпункту та написав заяву.


У патрульній поліції зазначили, що за останній тиждень на водія склали вже три адмінпротоколи. Сьогодні він отримав четвертий - за порушення статті 130 КУпАП (керування транспортними засобом особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння).

9
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: патрульная полиция патрульные травма укус

Комментарии: 9

811
hunter:
Сегодня, 10:35

Водій відмовлявся показувати документи,

Патрульні попередили чоловіка, що будуть його затримувати. Водій не відреагував. Копи почали затримувати чоловіка,

Ну для начала они должны были предоставить фото\видео доказательство нарушений,а не сразу ОРАТЬ давай документы.

 

Ну наверное задерживали-это как всегда начали крутить руки и выдергивать из авто водителя.

 

Я его не оправдываю,но мы знаем как работают копы,а 130 статью счас модно и выгодно всем вешать.


-23
161
Saidis:
Сегодня, 10:37

да уж... два дебила - это сила smilesmilesmile


+8
3 329
Дмитрий:
Сегодня, 10:59

за останній тиждень на водія склали вже три адмінпротоколи. Сьогодні він отримав четвертий по статті 130

........

пасажирка вкусила поліцейського за кисть руки 

 

Водка и баба есть под рукой, а че надо еще? Выпил- побил! Насорил- баба подмела!


+9
2 941
Daniel Mroz:
Сегодня, 11:02

Цитата: hunter
Ну для начала они должны были предоставить фото\видео доказательство

Нет, меньше слушайте всяких "дорожных активистов". Согласно КУАП водитель имеет право ознакомится с доказательствами во время рассмотрения дела. Чтобы начать рассмотрение дела или составление протокола необходимо установить личность, т.е. водитель обязан предъявить документы. Не предъявляет - админзадержание для установления личности + протокол по 126. 


+12
811
hunter:
Сегодня, 11:28

Цитата: Daniel Mroz

Цитата: hunter
Ну для начала они должны были предоставить фото\видео доказательство

Нет, меньше слушайте всяких "дорожных активистов". 

Погуглите вот это

Нет доказательств нарушения ПДД, тогда и документов нет. Верховный суд от 15.03.2019 года дело № 686/11314/17.

 

Или вот ТСН https://tsn.ua/ru/auto/news/ukrayina/verhovnyy-sud-opredelil-kogda-voditel-
ne-dolzhen-pokazat-prava-policii-1315038.html

 

 

А чтобы начать рассмотрение дела,надо доки о нарушении,а то копам многое кажется или они хотят так это видеть,а еще есть 35 статья,вот пусть коп и работает по ней изначально.


-9
1 330
ankrem:
Сегодня, 13:01

Всмысле четыре ?!! На одного водителя за одну неделю ?!!


+2
661
Angel737:
Сегодня, 13:15

А итог этой всей Басни таков.

Бухать меньше надо и пейто молоко, будете Здоровы!

Алкоголь, до Цугундера доведёт!


+6
811
hunter:
Сегодня, 13:28

Цитата: ankrem

Всмысле четыре ?!! На одного водителя за одну неделю ?!!

Бумага все стерпит,написать можна всё что угодно,а вот если бы полиция предоставила видео запись с самого начала,это было бы 100% их правота или нет.


-4
1 330
ankrem:
Сегодня, 13:59

Цитата: hunter

Бумага все стерпит,написать можна всё что угодно,а вот если бы полиция предоставила видео запись с самого начала,это было бы 100% их правота или нет.

Просто если это реально четыре протокола за неделю на одного, то это прекрасная илюстрация дырявого законодательсва с пьянкой и 130й.

А сказки про 10, 20, 40к штрафа, походу только для лохов.


0
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