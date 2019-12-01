Кременчуг, Полтавщина

На Полтавщині знайшли привіт з минулого - 4 ящики горілки з СРСР та цигарки з Кременчука

Сегодня, 10:01 Просмотров: 1 696 Комментариев: 3

Запаси трималися близько 30 років у гаражі 

У Полтавській області знайшли автомобіль Волга ГАЗ-2410 1989 року випуску. У середині авто було кілька ящиків із горілкою виробництва СРСР. 


Машина знаходилася у гаражі, куди її пригнав на початку 2000-х років високопоставлений міліціонер. Чоловік купив авто і залишив «на чорний день». 


Сама машина добре збереглася. А всередині автомобіля знайшли особисту «капсулу часу»: банки радянського згущеного молока, 4 ящики горілки виробництва 80-х років та цигарки Кременчуцької тютюнової фабрики. 


У комплекті до машини виявили оптику, карбюратор, помпу, амортизатори, ресори.


7
Автор: Альона Душенко Источник видео: Roma Urraco
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Комментарии: 3

444
YURIY:
Сегодня, 11:59

Кто то вспомнит вкус настоящей пищи, без всяких добавок и прочей гадости. Интересная находка.


+6
317
Маэстро:
Сегодня, 12:48

С аукциона продать можно, если водка только не после 85 года выпуска (с началом перестройки появилась плёнка). 


+2
412
enic:
Сегодня, 14:08

Цитата: YURIY
Кто то вспомнит вкус настоящей пищи, без всяких добавок и прочей гадости.

Я дуже сильно надіюся, що ви забули поставити смайлика laughing


+1
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