На Полтавщині знайшли привіт з минулого - 4 ящики горілки з СРСР та цигарки з Кременчука

Сегодня, 10:01 Просмотров: 1 696 Комментариев: 3

Запаси трималися близько 30 років у гаражі

У Полтавській області знайшли автомобіль Волга ГАЗ-2410 1989 року випуску. У середині авто було кілька ящиків із горілкою виробництва СРСР.





Машина знаходилася у гаражі, куди її пригнав на початку 2000-х років високопоставлений міліціонер. Чоловік купив авто і залишив «на чорний день».





Сама машина добре збереглася. А всередині автомобіля знайшли особисту «капсулу часу»: банки радянського згущеного молока, 4 ящики горілки виробництва 80-х років та цигарки Кременчуцької тютюнової фабрики.





У комплекті до машини виявили оптику, карбюратор, помпу, амортизатори, ресори.



