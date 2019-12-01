На Полтавщині знайшли привіт з минулого - 4 ящики горілки з СРСР та цигарки з Кременчука

Запаси трималися близько 30 років у гаражі
У Полтавській області знайшли автомобіль Волга ГАЗ-2410 1989 року випуску. У середині авто було кілька ящиків із горілкою виробництва СРСР.
Машина знаходилася у гаражі, куди її пригнав на початку 2000-х років високопоставлений міліціонер. Чоловік купив авто і залишив «на чорний день».
Сама машина добре збереглася. А всередині автомобіля знайшли особисту «капсулу часу»: банки радянського згущеного молока, 4 ящики горілки виробництва 80-х років та цигарки Кременчуцької тютюнової фабрики.
У комплекті до машини виявили оптику, карбюратор, помпу, амортизатори, ресори.