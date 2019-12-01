Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині викрили 340 літрів «паленого» алкоголю для продажу

Сегодня, 09:32 Просмотров: 669 Комментариев: 1

 

Партію алкоголю із підробленими акцизними марками виявили в одній з торгових точок Миргорода

У Миргороді поліцейські виявили партію алкоголю із використанням підроблених акцизних марок. Про це стало відомо від ГУ Нацполіції у Полтавській області.


Близько 700 пляшок сурогатної горілки та вермуту загальною місткістю понад 340 літрів виявили правоохоронці на полицях магазину Миргорода та у складському приміщенні цього закладу.


Продавав товар сумнівної якості місцевий підприємець у власному продуктовому магазині.


Під час перевірки ні продавці, ні власник закладу не змогли надати поліцейським відповідних супровідних документів і підтвердити походження алкогольної продукції.


Палений алкоголь вилучили і направили на відповідне експертне дослідження. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.npu.gov.ua
Теги: палёнка алкоголь

Комментарии: 1

811
hunter:
Сегодня, 10:22

Ну если никто не умер,значит не такой уж и палёный алкоголь.То что в водку добавляют концентрат на заводах и на выходе получаем коньяк,вермут и т.д.


-1
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