На Полтавщині викрили 340 літрів «паленого» алкоголю для продажу

Сегодня, 09:32 Просмотров: 669 Комментариев: 1

Партію алкоголю із підробленими акцизними марками виявили в одній з торгових точок Миргорода

У Миргороді поліцейські виявили партію алкоголю із використанням підроблених акцизних марок. Про це стало відомо від ГУ Нацполіції у Полтавській області.





Близько 700 пляшок сурогатної горілки та вермуту загальною місткістю понад 340 літрів виявили правоохоронці на полицях магазину Миргорода та у складському приміщенні цього закладу.





Продавав товар сумнівної якості місцевий підприємець у власному продуктовому магазині.





Під час перевірки ні продавці, ні власник закладу не змогли надати поліцейським відповідних супровідних документів і підтвердити походження алкогольної продукції.





Палений алкоголь вилучили і направили на відповідне експертне дослідження. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.