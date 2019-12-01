Що має з'явитися найближчим часом у Кременчуці завдяки «Громадському бюджету»

Сегодня, 09:03 Просмотров: 1 053

20 грудня у Кременчуці обрали переможців «Громадського бюджету». Ми вирішили розповісти читачам, що саме з себе представляють проєкти-переможці та що новенького найближчим часом має з'явитися у Кременчуці.



Великі проєкти



1. Енергоефективна Ревівка







Встановлення сонячної електростанції на Ревівці. Мета проєкту — забезпечити електроенергією комунальні заклади мікрорайону (амбулаторія, ДНЗ №14, КНВК №2) та перевести їх на енергозберігаючі технології.





Розташувати сонячну електростанцію планують біля КНВК №2 між проїжджою частиною та школою на вулиці Богдана Хмельницького, 66.





Авторка проєкту вважає, що він окупиться вже за 3,5 років і допоможе зменшити залежність від газу, а також зекономити

бюджетні витрати на електроенергію.



Автор: Юлія Цюпка.

Бюджет: 1 000 000 грн.







2. Облаштування берегової зони та зони відпочинку на р. Сухий Кагамлик







Пропонується облаштувати зону відпочинку на березі річки Сухий Кагамлик (в районі фітнес-клубу «Sportlife») за адресою проспект Лесі Українки, 120, де відпочиває багато мешканців прилеглих багатоповерхівок — цілими родинами. Але купатися там дуже небезпечно, адже берегова зона уся заросла очеретом, у воді багато сміття та битого скла.





Тому авторка проєкту пропонує:

очистити берегову та водну частину прибережної лінії;

створити зону для сімейного відпочинку (встановити столи, лави, зону барбекю та урни);

облаштувати тротуарні доріжки та лави;

влаштувати сходи та пандус — доступ для маломобільних груп населення.



Автор: Ірина Ковшарєва.

Бюджет: 999 980 грн.



Комунальні проєкти



1. СК «Боєць» - діти наше майбутнє





Мета проєкту — встановити спортивний ринг та придбати необхідний інвентар для КДЮСШ «Авангард» за адресою проспект Свободи, 106, де тренуються понад 350 спортсменів-кікбоксерів від 8 до 18 років.





Реалізація проєкту дасть можливість проводити тренування та змагання з кікбоксингу та тайського боксу високого рівня на території Кременчука (до цього діти та батьки змушені були їздити в інші міста).





Автор: Сергій Леоненко.

Бюджет: 398 590 грн.







2. «School dream» - мультимедійне забезпечення ЗОШ №23





Проєкт передбачає оснащення п'яти класів у школі №23 на вулиці Олександрійській, 18 інтерактивними дошками з проекторами та сучасними ноутбуками.



Авторка проєкту наголошує, що подібне рішення виведе освітній процес на новий рівень, і, перш за все, воно орієнтоване на дітей 1996-2012 років народження, які звикли сприймати інформацію здебільшого візуально. Тому якісна візуалізація та геймефікація допоможуть дітям ефективного засвоювати нову інформацію та викличуть у них інтерес до навчання.



Автор: Ольга Пономаренко.

Бюджет: 400 000 грн.







3. Сонячний фотоелектричний модуль



Встановлення сонячної електростанції для КНВК №2, щоб заклад сам забезпечував себе електроенергією.





Необхідність встановлення сонячного модуля пов'язана з тим, що мікрорайон Ревівка знаходиться на околиці міста, тому там часто відбувається вимикання світла через:

перенавантаження систем електропостачання;

застарілі дроти;

несприятливі погодні умови.



У зв’язку з цим авторка проєкту переконана, що доречно встановити сонячні електростанції, бо це зменшить навантаження на місцевий бюджет та забезпечить безперервне постачання електроенергії.



Автор: Олена Новікова.

Бюджет: 400 000 грн.







4. Комп'ютеризація Кременчуцької ЗОШ №12





Проєкт передбачає закупівлю для школи по вулиці Володимира Великого (Тельмана), 52: 10 ноутбуків, 10 телевізорів, 8 персональних комп'ютерів або моноблоків та 3 проєкторів.





Зараз у школі є 38 одиниць комп'ютерної техніки. 27 із них знаходяться в кабінетах інформатики, 9 з яких (2001 року випуску) не придатні до забезпечення вивчення необхідного матеріалу. А на 31 навчальний кабінет є 9 ноутбуків, тож більшість з них не мають комп'ютерної техніки. Тому автор проєкту пропонує:

оснастити комп’ютерний клас 8 комп’ютерами;

встановити у 10 навчальних кабінетах комплекти мультимедійного обладнання (ноутбук + телевізор);

забезпечити проєкторами актову залу, методичний кабінет та кабінет інформатики.





Автор: Вячеслав Носкін.

Бюджет: 400 000 грн.









5. Створення дитячої зони творчості та відпочинку «Територія дитинства» в ліцеї №5 імені Т.Г. Шевченка







На території ліцею №5 у провулку Героїв Бресту, 65 планується створити спеціальний дитячий майданчик з гумовим покриттям (попередньо демонтувавши асфальт), де діти зможуть грати у рухливі ігри на свіжому повітрі та спілкуватися між собою.



Перш за все, проєкт орієнтований на учнів початкової школи, яких у закладі навчається 561 (із них 180 учнів відвідують групи подовженого дня) та дітей дошкільного віку. За думкою авторки проєкту, він не допустить розвитку у маленьких кременчужан гіподинамії та допоможе зробити їх дозвілля цікавим.







Автор: Лідія Кука.

Бюджет: 396 777 грн.



Соціальні проєкти



1. Перша поліцейська станція у Кременчуці







Поліцейську станцію має з'явитися на вулиці Юрія Кондратюка (Ревенка), 22 (між будинками №18 та 22). Таким чином на території мікрорайону постійно перебуватиме дільничий офіцер поліції і оперативно реагуватиме на виклики про правопорушення.



Згідно проєкту, приміщення поліцейської станції буде офісного типу, де постійно знаходитимуться дільничний офіцер поліції та інспектор з ювенальної превенції. Також там передбачається тимчасовий ізолятор, де триматимуть затриманих осіб до приїзду оперативної групи поліції, та система зовнішнього відеоспостереження на території району.



Автор: Алла Жмеренецька.

Бюджет: 398 000 грн.







2. Створення інтерактивного простору для соціалізації дітей з інвалідністю







Розвиток, адаптація та інтеграція дітей з інвалідністю та дітей з особливими потребами у сучасному суспільстві на базі Кременчуцького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю за адресою вулиця Приходька Івана, 21.



За інформацією авторки, на сьогоднішній день центр реабілітації надає послуги 364 дітям з Кременчука та п'яти районів Полтавської області. І закупівля нового обладнання у рамках проєкту дасть можливість покращити якість навчання та адаптації дітей з інвалідністю.



Автор: Ірина Клепач.

Бюджет: 398 000 грн.





У цій статті ви можете дізнатися, скільки голосів набрали проєкти-переможці. У наступному матеріалі можна буде прочитати про особливості малих проєктів «Громадського бюджету», які охоплюють різноманітні райони Кременчука.