Що має з'явитися найближчим часом у Кременчуці завдяки «Громадському бюджету»

20 грудня у Кременчуці обрали переможців «Громадського бюджету». Ми вирішили розповісти читачам, що саме з себе представляють проєкти-переможці та що новенького найближчим часом має з'явитися у Кременчуці.
1. Енергоефективна Ревівка
Встановлення сонячної електростанції на Ревівці. Мета проєкту — забезпечити електроенергією комунальні заклади мікрорайону (амбулаторія, ДНЗ №14, КНВК №2) та перевести їх на енергозберігаючі технології.
Розташувати сонячну електростанцію планують біля КНВК №2 між проїжджою частиною та школою на вулиці Богдана Хмельницького, 66.
Авторка проєкту вважає, що він окупиться вже за 3,5 років і допоможе зменшити залежність від газу, а також зекономити
бюджетні витрати на електроенергію.
Автор: Юлія Цюпка.
Бюджет: 1 000 000 грн.
2. Облаштування берегової зони та зони відпочинку на р. Сухий Кагамлик
Пропонується облаштувати зону відпочинку на березі річки Сухий Кагамлик (в районі фітнес-клубу «Sportlife») за адресою проспект Лесі Українки, 120, де відпочиває багато мешканців прилеглих багатоповерхівок — цілими родинами. Але купатися там дуже небезпечно, адже берегова зона уся заросла очеретом, у воді багато сміття та битого скла.
Тому авторка проєкту пропонує:
Автор: Ірина Ковшарєва.
Бюджет: 999 980 грн.
1. СК «Боєць» - діти наше майбутнє
Мета проєкту — встановити спортивний ринг та придбати необхідний інвентар для КДЮСШ «Авангард» за адресою проспект Свободи, 106, де тренуються понад 350 спортсменів-кікбоксерів від 8 до 18 років.
Реалізація проєкту дасть можливість проводити тренування та змагання з кікбоксингу та тайського боксу високого рівня на території Кременчука (до цього діти та батьки змушені були їздити в інші міста).
Автор: Сергій Леоненко.
Бюджет: 398 590 грн.
2. «School dream» - мультимедійне забезпечення ЗОШ №23
Проєкт передбачає оснащення п'яти класів у школі №23 на вулиці Олександрійській, 18 інтерактивними дошками з проекторами та сучасними ноутбуками.
Авторка проєкту наголошує, що подібне рішення виведе освітній процес на новий рівень, і, перш за все, воно орієнтоване на дітей 1996-2012 років народження, які звикли сприймати інформацію здебільшого візуально. Тому якісна візуалізація та геймефікація допоможуть дітям ефективного засвоювати нову інформацію та викличуть у них інтерес до навчання.
Автор: Ольга Пономаренко.
Бюджет: 400 000 грн.
3. Сонячний фотоелектричний модуль
Встановлення сонячної електростанції для КНВК №2, щоб заклад сам забезпечував себе електроенергією.
Необхідність встановлення сонячного модуля пов'язана з тим, що мікрорайон Ревівка знаходиться на околиці міста, тому там часто відбувається вимикання світла через:
У зв’язку з цим авторка проєкту переконана, що доречно встановити сонячні електростанції, бо це зменшить навантаження на місцевий бюджет та забезпечить безперервне постачання електроенергії.
Автор: Олена Новікова.
Бюджет: 400 000 грн.
4. Комп'ютеризація Кременчуцької ЗОШ №12
Проєкт передбачає закупівлю для школи по вулиці Володимира Великого (Тельмана), 52: 10 ноутбуків, 10 телевізорів, 8 персональних комп'ютерів або моноблоків та 3 проєкторів.
Зараз у школі є 38 одиниць комп'ютерної техніки. 27 із них знаходяться в кабінетах інформатики, 9 з яких (2001 року випуску) не придатні до забезпечення вивчення необхідного матеріалу. А на 31 навчальний кабінет є 9 ноутбуків, тож більшість з них не мають комп'ютерної техніки. Тому автор проєкту пропонує:
Автор: Вячеслав Носкін.
Бюджет: 400 000 грн.
5. Створення дитячої зони творчості та відпочинку «Територія дитинства» в ліцеї №5 імені Т.Г. Шевченка
На території ліцею №5 у провулку Героїв Бресту, 65 планується створити спеціальний дитячий майданчик з гумовим покриттям (попередньо демонтувавши асфальт), де діти зможуть грати у рухливі ігри на свіжому повітрі та спілкуватися між собою.
Перш за все, проєкт орієнтований на учнів початкової школи, яких у закладі навчається 561 (із них 180 учнів відвідують групи подовженого дня) та дітей дошкільного віку. За думкою авторки проєкту, він не допустить розвитку у маленьких кременчужан гіподинамії та допоможе зробити їх дозвілля цікавим.
Автор: Лідія Кука.
Бюджет: 396 777 грн.
1. Перша поліцейська станція у Кременчуці
Поліцейську станцію має з'явитися на вулиці Юрія Кондратюка (Ревенка), 22 (між будинками №18 та 22). Таким чином на території мікрорайону постійно перебуватиме дільничий офіцер поліції і оперативно реагуватиме на виклики про правопорушення.
Згідно проєкту, приміщення поліцейської станції буде офісного типу, де постійно знаходитимуться дільничний офіцер поліції та інспектор з ювенальної превенції. Також там передбачається тимчасовий ізолятор, де триматимуть затриманих осіб до приїзду оперативної групи поліції, та система зовнішнього відеоспостереження на території району.
Автор: Алла Жмеренецька.
Бюджет: 398 000 грн.
2. Створення інтерактивного простору для соціалізації дітей з інвалідністю
Розвиток, адаптація та інтеграція дітей з інвалідністю та дітей з особливими потребами у сучасному суспільстві на базі Кременчуцького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю за адресою вулиця Приходька Івана, 21.
За інформацією авторки, на сьогоднішній день центр реабілітації надає послуги 364 дітям з Кременчука та п'яти районів Полтавської області. І закупівля нового обладнання у рамках проєкту дасть можливість покращити якість навчання та адаптації дітей з інвалідністю.
Автор: Ірина Клепач.
Бюджет: 398 000 грн.
У цій статті ви можете дізнатися, скільки голосів набрали проєкти-переможці. У наступному матеріалі можна буде прочитати про особливості малих проєктів «Громадського бюджету», які охоплюють різноманітні райони Кременчука.