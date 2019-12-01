Происшествия

48-річний кременчужанин постраждав під час пожежі

Сегодня, 08:34 Просмотров: 565

 

Потерпілого з опіками різного ступеню ушпиталили

 

Увечері 26 грудня у Кременчуці, у житловому будинку на вулиці Карпенка-Карого, сталася пожежа. Про це повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС.


Врятували 48-річного чоловіка, мешканця будинку. Потерпілого з термічними опіками першого та другого ступеню доставили до опікового відділення Кременчуцької центральної лікарні. Стан - середньої тяжкості.


Вогонь знищив меблі та речі, пошкоджені вхідні дерев'яні двері, закопчені стіни та стеля будинку на площі 20 квадратних метрів.


Причина пожежі встановлюється.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: пожар Пожежа Пострадавшие
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