Аптека на Петровке будет – но не коммунальная, а частная

Сегодня, 08:08 Просмотров: 616 Комментариев: 3

В 2020 году в микрорайоне Петровка откроют аптечный пункт. В настоящее время на Петровке вообще нет аптеки.



Открытие аптечного пункта на Петровке запланировано в рамках городской программы «Доступная аптека». Аптечный пункт собираются разместить в помещении амбулатории семейной медицины, по адресу ул. Древаля, 101.







В этом помещении планируют открыть аптеку



Но аптека будет не коммунальной, как изначально планировалось, а приватной.



Аптечный пункт откроют по просьбе жителей Петровки. Там закрылась приватная аптека и теперь за медикаментами приходится ездить в другие районы города. Группа жителей микрорайона (24 человека) обратилась за помощью к депутату горсовета Оксане Пиддубной.



Пиддубная на октябрьской сессии горсовета выступила с предложением открыть на Петровке коммунальный аптечный пункт (от аптеки №90). И предложила место, где это можно сделать – в помещении амбулатории семейной медицины. Пиддубная предлагала выделить 200 тыс. грн на открытие аптечного пункта (ремонт, документация) и 300 тысяч – на обеспечение его работы.



На октябрьской сессии депутаты повели себя странно. Они не поддержали предложение Пиддубной – но поддержали аналогичное предложение депутата Федорченко. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сказал, что аптека на Петровке будет, но, скорее всего, частная.



Пиддубная повторно подготовила предложения по аптеке на Петровке на декабрьскую бюджетную сессию. На этот раз объект «аптечный пункт на Петровке» внесли в программу «Доступная аптека» на 2020 год. Депутаты проголосовали за программу.











Так что аптечный пункт будет. И разместить его собираются в амбулатории семейной медицины. Вот только финансировать из городского бюджета этот аптечный пункт не собираются. В программе указано, что он «додаткового фінансування не потребує» – это значит, что аптека, как и предупреждал мэр, будет частной.