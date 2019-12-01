На «Доступную аптеку» депутаты выделили намного меньше денег

Сегодня, 15:49 Просмотров: 789 Комментариев: 4

1 млн. 900 тыс. гривен выделят в 2020 году на городскую программу «Доступная аптека». Это на 800 тысяч меньше, чем планировалось – в программу была заложена цифра 2 млн. 720 тыс. грн., из них 2 млн. 400 тыс – на реимбурсацию (компенсацию 50% стоимости медпрепаратов).



Таким образом в 2020 году намного меньше кременчужан получат медпрепараты со скидкой на 50%. «Намного меньше» – это меньше на 17 тысяч 857 рецептов.



Мэрия уменьшила финансирование программы, депутаты на бюджетной сессии дружно проголосовали за урезанную программу.









Городская программа «Доступная аптека» создана в 2016 году. Она состоит из двух частей – программы реимбурсации и программы открытия аптечных пунктов в отдаленных микрорайонах Кременчуга.



Основная часть денег уходит на реимбурсацию – компенсацию части стоимости медпрепаратов. Существует разработанный горздравом перечень медпрепаратов (на фото), 50% стоимости которых компенсируется из городского бюджета – пациенты покупают их в аптеках за 50% цены, а город доплачивает аптекам оставшиеся 50%.





Список льготных препаратов по программе «Доступная аптека»



На эти потребности на 2020 год мэрия урезала финансирование на полмиллиона – вместо запланированных 2 млн.400 тыс. грн выделили 1 млн. 900 тыс.





В программу на реимбурсацию в 2020 году была заложена сумма 2 млн. 400 тыс. грн.





Общая сумма финансирования программы на 2020 год составляла 2 млн. 720 тыс. грн. В итоге она уменьшилась до 1 млн. 900 тыс.





А вот итоговая сумма из бюджетных таблиц – 1 млн. 900 тыс. грн.



По данным горздрава, сумма компенсации стоимости медикаментов по одному льготному рецепту составляет в среднем 28 гривен. Соответственно, на 500 тыс. грн., которые забрали из программы, могли быть компенсированы препараты в среднем по 17 875 рецептам. Это существенные потери для кременчужан.



Так обстоят дела с реимбурсацией. По второй части программы ситуация не лучше – в 2020 году мэрия вообще не планирует выделять бюджетные деньги на создание коммунальных аптечных пунктов в отдаленных микрорайонах города.







Профильная депкомиссия ничем не помогла кременчужанам





Перед бюджетной сессией кременчугские журналисты и общественные активисты обратились к профильной депутатской комиссии по вопросам здравоохранения и образования. Мы настаивали, чтобы депутаты на бюджетной сессии внесли предложение перераспределить 18 миллионов гривен, запланированных мэрией на пропаганду (содержание КТРК и создание новой коммунальной газеты), на финансирование городских медицинских программ – в том числе «Доступной аптеки».



А также чтобы горздрав расширил список льготных препаратов в перечне «Доступной аптеки», т. к. кременчужане жалуются, что список скромный, и многие часто употребляемые препараты туда не попали.



Члены депкомиссии как бы поддержали инициативу. Правда, на заседании комиссии их было лишь трое из семи – присутствовали Павленко, Коркишко, Сидерка. Глава депкомиссии депутат Денис Терещенко отсутствовал, не пришли также депутаты Макаров, Шибашов и Калашник. Соответственно, комиссия не имела кворума для принятия официальных решений.



В итоге на бюджетную сессию депкомиссия по вопросам здравоохранения и образования не подала предложение о перераспределении 18 млн. грн на дофинансирование медицинских программ.



Члены депкомиссии также не оспорили уменьшение финансирования программы «Доступная аптека» на 800 тысяч гривен.







На пропаганду – в 9 раз больше, чем на медикаменты





В итоге на бюджетной сессии кременчугские депутаты выделили 18 миллионов гривен на пропаганду себе, мэру и его команде. И в 9 раз меньше выделили на компенсацию стоимости медикаментов для кременчужан – 1 миллион 900 тысяч.



2020-й – год выборов мэра и депутатов горсовета. У нас есть основания полагать, что именно по этой причине депутаты во главе с мэром не поскупились вытянуть из городского бюджета 18 миллионов на предвыборную пропаганду. И не постеснялись урезать и без того скромную сумму на «Доступную аптеку».