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На «Доступную аптеку» депутаты выделили намного меньше денег

Сегодня, 15:49 Просмотров: 789 Комментариев: 4

 

Команда Малецкого урезала финансирование программы – депутаты легко с этим согласились

1 млн. 900 тыс. гривен выделят в 2020 году на городскую программу «Доступная аптека». Это на 800 тысяч меньше, чем планировалось – в программу была заложена цифра 2 млн. 720 тыс. грн., из них 2 млн. 400 тыс – на реимбурсацию (компенсацию 50% стоимости медпрепаратов).


Таким образом в 2020 году намного меньше кременчужан получат медпрепараты со скидкой на 50%. «Намного меньше» – это меньше на 17 тысяч 857 рецептов.


Мэрия уменьшила финансирование программы, депутаты на бюджетной сессии дружно проголосовали за урезанную программу.


  


Городская программа «Доступная аптека» создана в 2016 году. Она состоит из двух частей – программы реимбурсации и программы открытия аптечных пунктов в отдаленных микрорайонах Кременчуга.


Основная часть денег уходит на реимбурсацию – компенсацию части стоимости медпрепаратов. Существует разработанный горздравом перечень медпрепаратов (на фото), 50% стоимости которых компенсируется из городского бюджета – пациенты покупают их в аптеках за 50% цены, а город доплачивает аптекам оставшиеся 50%.


 

Список льготных препаратов по программе «Доступная аптека»


На эти потребности на 2020 год мэрия урезала финансирование на полмиллиона – вместо запланированных 2 млн.400 тыс. грн выделили 1 млн. 900 тыс.


 

В программу на реимбурсацию в 2020 году была заложена сумма 2 млн. 400 тыс. грн.


 

Общая сумма финансирования программы на 2020 год составляла 2 млн. 720 тыс. грн. В итоге она уменьшилась до 1 млн. 900 тыс.


 

 А вот итоговая сумма из бюджетных таблиц – 1 млн. 900 тыс. грн.


По данным горздрава, сумма компенсации стоимости медикаментов по одному льготному рецепту составляет в среднем 28 гривен. Соответственно, на 500 тыс. грн., которые забрали из программы, могли быть компенсированы препараты в среднем по 17 875 рецептам. Это существенные потери для кременчужан.


Так обстоят дела с реимбурсацией. По второй части программы ситуация не лучше – в 2020 году мэрия вообще не планирует выделять бюджетные деньги на создание коммунальных аптечных пунктов в отдаленных микрорайонах города.



Профильная депкомиссия ничем не помогла кременчужанам


Перед бюджетной сессией кременчугские журналисты и общественные активисты обратились к профильной депутатской комиссии по вопросам здравоохранения и образования. Мы настаивали, чтобы депутаты на бюджетной сессии внесли предложение перераспределить 18 миллионов гривен, запланированных мэрией на пропаганду (содержание КТРК и создание новой коммунальной газеты), на финансирование городских медицинских программ – в том числе «Доступной аптеки».


А также чтобы горздрав расширил список льготных препаратов в перечне «Доступной аптеки», т. к. кременчужане жалуются, что список скромный, и многие часто употребляемые препараты туда не попали.


Члены депкомиссии как бы поддержали инициативу. Правда, на заседании комиссии их было лишь трое из семи – присутствовали Павленко, Коркишко, Сидерка. Глава депкомиссии депутат Денис Терещенко отсутствовал, не пришли также депутаты Макаров, Шибашов и Калашник. Соответственно, комиссия не имела кворума для принятия официальных решений.


В итоге на бюджетную сессию депкомиссия по вопросам здравоохранения и образования не подала предложение о перераспределении 18 млн. грн на дофинансирование медицинских программ.


Члены депкомиссии также не оспорили уменьшение финансирования программы «Доступная аптека» на 800 тысяч гривен.



На пропаганду – в 9 раз больше, чем на медикаменты


В итоге на бюджетной сессии кременчугские депутаты выделили 18 миллионов гривен на пропаганду себе, мэру и его команде. И в 9 раз меньше выделили на компенсацию стоимости медикаментов для кременчужан – 1 миллион 900 тысяч.


2020-й – год выборов мэра и депутатов горсовета. У нас есть основания полагать, что именно по этой причине депутаты во главе с мэром не поскупились вытянуть из городского бюджета 18 миллионов на предвыборную пропаганду. И не постеснялись урезать и без того скромную сумму на «Доступную аптеку».

5
Автор: Лариса Артеменко
Теги: лекарства со скидкой аптека реимбурсация сессия горсовета депутаты горздрав выборы

Комментарии: 4

52
ekobilske:
Сегодня, 16:59

Газету будут прикладывать, от всех болезней) Я просто удивляюсь как так можно что не принятое решение так просто потенциальная куча мемасиков... Жесть просто. Уже и не смешно, а страшно, предел то должен быть.


+19
73
Athom_one:
Сегодня, 18:22

Ото делайте выводы и не голосуйте больше за этих мошенников! А то бабульки снова краски и печенья нагребут и снова те же рожи выберем!  


+10
163
Zuwanderer aus der Ukraine:
Сегодня, 18:39

В статье нет ключевой, для реального понимания ситуации собственными мозгами, информации.
А именно - сумма практического финансирования этой городской программы в 2019 г ?
И насколько она была выполнена в том же 2019 г ?
Чтобы потом не оказалось, что программу на 2020 г урезали из-за того, что и в 2019 г на практике были востребованы меньшие суммы. Но забыли об этом написать в статье.
Или хотя бы ссылки, где сами читатели это могут посмотреть самостоятельно, спокойно проанализировать, сравнить.
Заранее спасибо


+2
660
Angel737:
Сегодня, 18:41

Ганьба Мэру и чудо депутатам.

Люди, в следующем году, выборы!

Думайте!!!

Нам важны газетки или новый Мэр ?!


+5
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