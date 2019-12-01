Девятерых кременчугских депутатов «продали» Жеваго

Сегодня, 16:31 Просмотров: 1 975 Комментариев: 8

Вот фамилии. Среди них есть Ульянов

12 декабря на сессии Кременчугского городского совета депутаты провалили инициативу главы фракции партии мэра Малецкого «Поруч» Николая Бокована об обращении к президенту и правительству о национализации АвтоКрАЗа.

За проголосовали только 19 депутатов из 27 присутствовавших в зале.

Виталий Малецкий не попросил показать поимённое голосование (кто из депутатов как проголосовал), но пообещал взять результаты голосования и показывать их работникам «АвтоКрАЗа», которые будут приходить с жалобами и просьбами к нему на приём.

Следующий номер провластной газеты «Автограф» вышел с более критичной статьёй о провале голосования по вопросу национализации – «Жеваго купил депутатов городского совета».

В ней безымянные авторы повторяют мысль Малецкого о депутатах, называя тех, кто не проголосовал за национализацию, ставшими на сторону олигарха Константина Жеваго (завод КрАЗ принадлежит ему) и зависимыми от него.





На сайте городского совета есть возможность увидеть после сессии, как голосовали депутаты за все вопросы. Мы решили посмотреть, кого же из уважаемых людей провластное издание «продало» Жеваго.





Среди тех, кто не проголосовал за обращение к Президенту Украины, главе правительства, СНБОУ относительно перехода «АвтоКрАЗа» в госсобственность: