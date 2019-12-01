Кременчуг, Политика

Девятерых кременчугских депутатов «продали» Жеваго

Сегодня, 16:31 Просмотров: 1 975 Комментариев: 8

 

Вот фамилии. Среди них есть Ульянов

12 декабря на сессии Кременчугского городского совета депутаты провалили инициативу главы фракции партии мэра Малецкого «Поруч» Николая Бокована об обращении к президенту и правительству о национализации АвтоКрАЗа.

 

За проголосовали только 19 депутатов из 27 присутствовавших в зале.

 

Виталий Малецкий не попросил показать поимённое голосование (кто из депутатов как проголосовал), но пообещал взять результаты голосования и показывать их работникам «АвтоКрАЗа», которые будут приходить с жалобами и просьбами к нему на приём.

 

Следующий номер провластной газеты «Автограф» вышел с более критичной статьёй о провале голосования по вопросу национализации – «Жеваго купил депутатов городского совета».

 

В ней безымянные авторы повторяют мысль Малецкого о депутатах, называя тех, кто не проголосовал за национализацию, ставшими на сторону олигарха Константина Жеваго (завод КрАЗ принадлежит ему) и зависимыми от него.   


 

 

На сайте городского совета есть возможность увидеть после сессии, как голосовали депутаты за все вопросы. Мы решили посмотреть, кого же из уважаемых людей провластное издание «продало» Жеваго.


 

 

Среди тех, кто не проголосовал за обращение к Президенту Украины, главе правительства, СНБОУ относительно перехода «АвтоКрАЗа» в госсобственность:

  • Дмитрий Кавунник – воздержался
  • Людмила Котляренко – не голосовала
  • Валентин Курченко-Гай – воздержался
  • Оксана Пиддубная – против
  • Александр Плескун – не голосовал
  • Сергей Погребной – не голосовал
  • Николай Порицкий – не голосовал
  • Александр Роженко – не голосовал
  • Руслан Ульянов – не голосовал
4
Автор: Стас Константинов
Теги: национализация АвтоКрАЗ сессия Виталий Малецкий Константин Жеваго

Комментарии: 8

543
antikola:
Сегодня, 17:29

бредовое обращение по сути своей, его даже никто рассматривать бы не стал. Убитый костиком завод вернуть государству, он ему нужен? зеленые вон остальное распродают, то что работает худо-бедно, потому как государству невыгодно иметь обузу-проще продать. А костика садить надо за такое состояние завода, хотя он и нужен был для того чтобы через свой банк грабить казну, кредиты под завод в своем банке-это же выгодно, когда государсвто потом докапитализирует? 


+8
589
ulyanov:
Сегодня, 19:31

я голосував "за" це рішення. Мабуть, картка не спрацювала



Цитата: antikola
бредовое обращение

Щонайменше, воно повинно було привернути увагу вищих посадових осіб держави до стану справ на заводі, який давав роботу тисячам кременчужан, а зараз ледве жевріє


-6
543
antikola:
Сегодня, 20:00

Цитата: ulyanov
воно повинно було привернути увагу
так то воно так, але завод жевріє вже не перший рік. А увагу почали привертати зараз....


+1
114
pavlov37:
Сегодня, 20:58

Поддубная отработала зарплату костика


0
160
Saidis:
Сегодня, 21:17

Цитата: antikola

так то воно так, але завод жевріє вже не перший рік. А увагу почали привертати зараз....

 

Увагу?) та упаси бог=) просто грядут очередные выборы, и походу у действующей "команды" был нанят грамотный политолог, который достаточно точно изучил ситуацию в городе, выявил точки-G у электората и выяснил как эффективно их стимулировать. КрАЗ - одна из них. То щас там происходит - никому по большому счету не интересно. НО... основные "болельщики" это пенсионеры. Когда работавшие, когда-то хотевшие там работать, сочувствующие из раздела близких и друзей... Им вот эти все штучки оооочень понравятся)) итого... 


0
589
ulyanov:
Сегодня, 21:21

Цитата: antikola
А увагу почали привертати зараз....

Чому би і не зараз? 

Цитата: Saidis
выявил точки-G у электората

Хіба на для цього існує демократія?


+1
160
Saidis:
Сегодня, 21:30

Цитата: ulyanov

Цитата: Saidis
выявил точки-G у электората

Хіба на для цього існує демократія?

ясен пень, что именно для цього smile

демократия - это наука о поиске точки G smile

надо не забыть внести соответветствующие изменения в википедию smile


0
589
ulyanov:
Сегодня, 21:40

Цитата: Saidis
демократия - это наука о поиске точки G

Якщо під точкою G розуміти потреби виборців - то так, все вірно


+1
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