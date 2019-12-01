У фіналі «Kremen Christmas Cup» «Кремінь» поступається «Нафтохіміку»

Сегодня, 17:02 Просмотров: 461

20 грудня у Кременчуці у спорткомплексі «Політехнік» відбувся новорічний турнір з мініфутболу серед гравців 2010-2011 років народження. До нашого міста приїхали команди з Дніпра, Олександрії, Горішніх Плавнів та Запоріжжя. Загалом участь у змаганнях взяли 6 команд: «Кремінь» Кременчук, «Дніпро-80» Черкаси, «Нафтохімік» Кременчук, «Аметист» Олександрія, «Гірник-Спорт» Горішні Плавні та «Динамо» Запоріжжя.









Перед турніром тренер «Кременя» Євген Марініч зазначив, що жодного з суперників не знає й раніше не зустрічалися на полі. Першу гру «Кремінь» 2011 зіграв з «Аметистом» та переміг з рахунком - 5:0.





- У першій грі не реалізували свої моменти, відчувається хвилювання у дітей. Наші діти вперше взяли участь в турнірі з мініфутболу. Головне нам зараз подолати фактор хвилювання, адже через хвилювання ми навіть половини не можемо показати на що здатні. До цього діти грали на полі, цей футбол ще рано назвати великим, адже граємо на чверті поля, розміром 6х6 у 6 польових гравців. Покриття та відскок м'яча інший, - сказав тренер «Кременя» 2011 Євген Марініч.







Кременчуцькі команди «Кремінь» та «Нафтохімік» стали переможцями у своїх групах.

6 місце - «Аметист» Олександрія

5 місце - « Динамо » Запоріжжя

4 місце - « Дніпро 80 » Черкаси

3 місце - « Гірник-Спорт » Горішні Плавні

2 місце - « Кремінь » Кременчук

1 місце - « Нафтохімік » Кременчук







У запеклому фіналі зустрілися дві кременчуцькі команди: підопічні Євгена Марініча «Кремінь» та вихованці Олександра Поповича - «Нафтохімік». Переможцем стала команда «Нафтохімік», яка мінімально обіграла «Кремінь» - 2:1.





Переможці турніру «Нафтохімік» 2010





Срібні призери «Кремінь» 2011





Художній виступ на турнірі





Переможців та призерів змагань нагороджували футболісти «Кременя» Євген Мурашов та Ігор Кошман.



