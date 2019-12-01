У фіналі «Kremen Christmas Cup» «Кремінь» поступається «Нафтохіміку»

20 грудня у Кременчуці у спорткомплексі «Політехнік» відбувся новорічний турнір з мініфутболу серед гравців 2010-2011 років народження. До нашого міста приїхали команди з Дніпра, Олександрії, Горішніх Плавнів та Запоріжжя. Загалом участь у змаганнях взяли 6 команд: «Кремінь» Кременчук, «Дніпро-80» Черкаси, «Нафтохімік» Кременчук, «Аметист» Олександрія, «Гірник-Спорт» Горішні Плавні та «Динамо» Запоріжжя.
Перед турніром тренер «Кременя» Євген Марініч зазначив, що жодного з суперників не знає й раніше не зустрічалися на полі. Першу гру «Кремінь» 2011 зіграв з «Аметистом» та переміг з рахунком - 5:0.
Кременчуцькі команди «Кремінь» та «Нафтохімік» стали переможцями у своїх групах.
У запеклому фіналі зустрілися дві кременчуцькі команди: підопічні Євгена Марініча «Кремінь» та вихованці Олександра Поповича - «Нафтохімік». Переможцем стала команда «Нафтохімік», яка мінімально обіграла «Кремінь» - 2:1.
Переможці турніру «Нафтохімік» 2010
Срібні призери «Кремінь» 2011
Художній виступ на турнірі
Переможців та призерів змагань нагороджували футболісти «Кременя» Євген Мурашов та Ігор Кошман.