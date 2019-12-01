Кременчуг

Где завтра в Кременчуге не будет света

Сегодня, 17:27 Просмотров: 1 058

 

Неудобства связаны с ремонтом и заменой электроопор

27 декабря в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 8.00 до 17.00 у части жителей возможны перебои с электричеством.


Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:

  • ул. Ломоносова, 1-14;
  • ул. Можайского, 2-17;
  • пер. Можайского, 3а-9;
  • пр. Дальний, 6;
  • ул. Троицкая, 42-66;
  • ул. 1905 года, 23-40;
  • ул. Лейтенанта Покладов, 23-34;
  • ул. 29 Сентября, 24-51.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
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