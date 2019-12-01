Где завтра в Кременчуге не будет света
Сегодня, 17:27
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Неудобства связаны с ремонтом и заменой электроопор
27 декабря в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 8.00 до 17.00 у части жителей возможны перебои с электричеством.
Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:
- ул. Ломоносова, 1-14;
- ул. Можайского, 2-17;
- пер. Можайского, 3а-9;
- пр. Дальний, 6;
- ул. Троицкая, 42-66;
- ул. 1905 года, 23-40;
- ул. Лейтенанта Покладов, 23-34;
- ул. 29 Сентября, 24-51.