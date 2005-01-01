Одного з чотирьох кременчуцьких екс-патрульних, які напали на людину, випустили з-під варти

Сегодня, 17:58 Просмотров: 788 Комментариев: 1

Під цілодобовий домашній арешт посадили чоловіка, котрого підозрюють у перевищенні службових повноважень

Сьогодні, 26 грудня, у Крюківському районному суді відбулося судове засідання щодо кременчуцьких копів, яких підозрюють у побитті та пограбуванні чоловіка.





Нагадаємо, трьом вже колишнім поліцейським інкримінують перевищення влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством (ч. 2 ст. 365 ККУ), та розбійний напад, вчинений організованою групою. Одного чоловіка підозрюють у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 365 ККУ.





Підозрюваному у перевищенні службових повноважень змінили тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт на два місяці. Двоє осіб продовжать перебувати під вартою, одна особа - під домашнім арештом.