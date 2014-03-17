Кременчук у суботу попрощається з двома АТОвцями

Сегодня, 19:21 Просмотров: 2 120 Комментариев: 2

28 грудня, у суботу, кременчужани попрощаються з двома військовими - учасниками російсько-української війни.





25 грудня на 41 році життя пішов у вічність старший сержант в/ч А1546 Рахнянський Віктор Володимирович. Про це повідомляють на сторінці АТО.Соціальний супровід.





Віктор Рахнянський 23.04.2015 був призваний по мобілізації на військову службу на підставі Указу Президента України від 14.01.2015 № 15.

У 2015-2016 роках Віктор брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.





Помер боєць при виконанні військової служби у м. Іванівка, Херсонської області.





Також, 25 грудня на 45 році життя пішов у вічність старший солдат Горовий Леонід Анатолійович. 05.04.2014 був призваний по мобілізації на військову службу на підставі Указу Президента України від 17.03.2014 № 303.





У 2014 році Леонід брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

Тяжка хвороба забрала життя Леоніда вже на рідній землі.





Прощання із бійцем відбудеться у суботу 28 грудня