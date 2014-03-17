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Кременчук у суботу попрощається з двома АТОвцями

Сегодня, 19:21 Просмотров: 2 120 Комментариев: 2

 

Попрощаються з військовими у суботу 28 грудня

28 грудня, у суботу, кременчужани попрощаються з двома військовими - учасниками російсько-української війни. 


25 грудня на 41 році життя пішов у вічність старший сержант в/ч А1546 Рахнянський Віктор Володимирович. Про це повідомляють на сторінці АТО.Соціальний супровід.


Віктор Рахнянський 23.04.2015 був призваний по мобілізації на військову службу на підставі Указу Президента України від 14.01.2015 № 15.

У 2015-2016 роках Віктор брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.


Помер боєць при виконанні військової служби у м. Іванівка, Херсонської області.


Також, 25 грудня на 45 році життя пішов у вічність старший солдат Горовий Леонід Анатолійович. 05.04.2014 був призваний по мобілізації на військову службу на підставі Указу Президента України від 17.03.2014 № 303.


У 2014 році Леонід брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

Тяжка хвороба забрала життя Леоніда вже на рідній землі.


Прощання із бійцем відбудеться у суботу 28 грудня 

  • 10.15 год - виїзд із моргу 1 лікарні
  • 10.45 год - відспівування у Свято-Миколаївському соборі ПЦУ вул.29 вересня
  • 12.00 - прощання на Алеї Слави АТО Свіштовського цвинтаря

 

1
Автор: Альона Душенко
Теги: АТОшник умер

Комментарии: 2

164
Akilbupser:
Сегодня, 19:27

Редакция!

Буковку  пропустили, в заглавии...


+2
146
Альона Душенко:
Сегодня, 21:05

Цитата: Akilbupser

Редакция!

Буковку  пропустили, в заглавии...

 

дякую


0
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