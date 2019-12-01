«Гольова феєрія»: дубль Созонова забезпечив «Кременчуку» перемогу

Сегодня, 07:10 Просмотров: 466

26 грудня на льодовій арені «Айсберг» хокеїсти зіграли заключний домашній матч у цьому році. Підопічним Олександра Савицького у «гольовій феєрії» вдалося порадувати вболівальників.









«Кременчук» - «Крижані Вовки» 8:1 (3:0, 5:1, 1:0)



Шайби: 1:0 - Орлов (Созонов), 10:03; 2:0 - Чердак (Роганов - Горлушко), 11:01; 3:0 - Серанов (Бондарук - Кисельов), 11:22; 3:1 - Овчинников (Мкртчян - Дворник), 24:23; 4:1 - Созонов (Орлов - Бойових), 29:31; 5:1 - Пукс (Созонов), 35:21; 6:1 - Бондарук (Серанов), 37:20; 7:1 - Созонов (Орлов - Пукс), 38:29; 8:1 - Ворона (Толстушко - Чердак), 39:29; 9:1 - Кисельов (Бондарук)

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Бабрусев - Александров, Хрішпенц - Бойових, Грицьких - Толстушко, Горлушко - Роганов; Бондарук - Серанов - Кисельов (К), Созонов - Пукс (А) - Орлов, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Чердак- Олійник - Тютченко.

Крижані Вовки: Петленко (Дуве); Воронін (А) - Сисак, Федосов - Приваліхін, Фроленко (А) - Лісін, Боронило; Мікульчик - Чуйков - Шабанов, Мкртчян - Дворник (К) - Овчинніков, Андрющенко - Гіндуллін - Удовиченко, Зик - Воробйов.









Перед матчем «Крижані Вовки» підсилилися голкіпером «Кременчука» Микитою Петленком.





До середини першого періоду вовкам вдавалося втримувати тиск господарів поля. А коли справа доходила до вирішального кидка, воротар «вовків», Микита Петленко творив дива, витягуючи мертві шайби. Але, хокеїстам «Кременчука» все ж вдалося реалізувати свою перевагу й за півтори хвилини закинути три шайби - точними кидками відзначилися Дмитро Орлов, Володимир Чердак та Єгор Серанов. В принципі, у «Крижаних Вовків», а саме у їх нападника Микити Шабанова, було два гольових моменти, але надійно в обох випадках зіграв воротар кременчужан Вячеслав Новицький.



Другий період, несподівано для господарів, почався з активних дій гостей, що призвело до закинутої шайби. Точним кидком відзначився Олексій Овчинніков. Але, атакуючого запалу у «вовків» вистачило ненадовго. Після пропущеного гола, «городяни» знову перехопили ініціативу в грі, притиснувши гостей до їхніх воріт. І в час, що залишилися, закинули ще пять шайб. Дубль на рахунку Дмитра Созонова, а також по голу забили Олександр Пукс, Олексій Ворона і Гліб Бондарук.



Забезпечивши собі велику перевагу за сумою двох періодів, в завершальній двадцятихвилинці «Кременчук» задовольнявся ще однією

шайбою у виконанні Миколи Кисельова з ассистом Гліба Бондарука. Підсумковий рахунок зустрічі - 9:1 на користь господарів, які після 23-х зіграних матчів з 62 очками продовжують займати 1 місце в таблиці, а гості, з 11 балами - 5 місце.





Після матчу дружини і подруги хокеїстів, вболівальники ХК «Кременчук» привітали команду з прийдешнім Новим 2020 роком та Різдвяними святами: показали відеоролик про команду, подарували торти і тістечка з іменами і прізвищами гравців, тренерського штабу, керівництва і всіх працівників хокейного клубу, зробили спільне фото.







Свій останній матч у цьому році «Кременчук» зіграє в гостях, 29 грудня. Їх суперником буде донецький «Донбас».