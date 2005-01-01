На Полтавщине мужчина, которого не пустили в вагон, разгромил кассы на вокзале

Сегодня, 15:05 Просмотров: 2 161 Комментариев: 4

Полиция Полтавщины направила в суд обвинительный акт по факту хулиганства 48-летнего жителя Ровненской области на железнодорожном вокзале станции "Миргород". Об этом сообщает пресс-служба Миргородского отдела полиции ГУ НП в Полтавской области.





30 ноября, около 1.00, пьяный дебошир устроил скандал с проводниками поезда, а когда те не впустили его в вагон, вернулся в помещение вокзала и разбил стекло билетных касс.





За грубое и особо дерзкое нарушение общественного порядка хулигану объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, досудебное расследование закончено и обвинительный акт направлен в суд.



