Происшествия

На Полтавщине мужчина, которого не пустили в вагон, разгромил кассы на вокзале

Сегодня, 15:05 Просмотров: 2 161 Комментариев: 4

Дело его направили в суд

Полиция Полтавщины направила в суд обвинительный акт по факту хулиганства 48-летнего жителя Ровненской области на железнодорожном вокзале станции "Миргород". Об этом сообщает пресс-служба Миргородского отдела полиции ГУ НП в Полтавской области.


30 ноября, около 1.00, пьяный дебошир устроил скандал с проводниками поезда, а когда те не впустили его в вагон, вернулся в помещение вокзала и разбил стекло билетных касс. 


За грубое и особо дерзкое нарушение общественного порядка хулигану объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, досудебное расследование закончено и обвинительный акт направлен в суд.


1
Автор: Руслана Горгола Источник видео: facebook.com
Теги: миргород вокзал касса хулиганство

Комментарии: 4

83
Pravda:
Сегодня, 15:27

кажеш що погано в селi ану не тринди бо пику набью joy


+4
804
hunter:
Сегодня, 17:19

особо дерзкое нарушение

smilesmilesmile


0
103
cheh_a:
Сегодня, 18:45

Штраф и работы впаяют и все )


0
2 290
ИМХО:
Сегодня, 18:47

ЛОМовцев расформировали, а теперь слезу давят! Пожинайте, что посеяли на реформу!


0
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх