Стали відомі переможці «Громадського бюджету» в Кременчуці

Кожен район міста отримав свого переможця у категорії «Малі проєкти»
Вчора, 20 грудня, на засіданні робочої групи з впровадження партисипаторних практик затвердили список переможців «Громадського бюджету» у Кременчуці.
У категоріях «Великі проєкти», «Комунальні проєкти» та «Соціальні проєкти» переможцями стали ті, за які кременчужани голосували найбільше всього.
У категорії «Великі проєкти» перемогли:
- «Енергоефективна Ревівка» – встановлення сонячної електростанції задля забезпечення електроенергією комунальних закладів Ревівки (амбулаторія, ДНЗ №14, КНВК №2) та переведення їх на енергозберігаючі технології (2599 голосів);
- «Облаштування берегової зони та зони відпочинку на р. Сухий Кагамлик» (1615 голосів).
У категорії «Комунальні проєкти» переможці такі:
- «СК «Боєць» - діти наше майбутнє» – оснащення спортивного рингу та придбання інвентаря на базі КДЮСШ «Авангард» (3390 голосів);
- «School dream» - мультимедійне забезпечення ЗОШ №23» (3048 голосів);
- «Сонячний фотоелектричний модуль» – для забезпечення КНВК №2 електроенергією (2767 голосів);
- «Комп'ютеризація Кременчуцької ЗОШ №12» (2664 голоси);
- «Створення дитячої зони творчості та відпочинку «Територія дитинства» в ліцеї №5 імені Т.Г. Шевченка» (2644 голоси).
У категорії «Соціальні проєкти» перемогли:
- «Перша поліцейська станція у м. Кременчуці» на вулиці Юрія Кондратюка, 22 (голосів 2289);
- «Створення інтерактивного простору для соціалізації дітей з інвалідністю» – на базі Кременчуцького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю (голосів 1800).
А от у категорії «Малі проєкти» переможці не у кожному випадку співпадають з тими проєктами, які набрали найбільше голосів, адже їх обирали окремо у кожному районі Кременчука.
Тож у категорії «Малі проєкти» перемогли такі проєкти:
- «Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту у 13 районі» (1171 голосів): сектор Ревівка;
- «Встановлення дитячого спортивно-ігрового комплексу в районі будинку №14 квт 287» (1125 голосів): сектор Пивзавод;
- «Створення онлайн гіду містом Кременчуком» (1114 голоси): сектор Нагірна 2;
- «Улаштування нового дитячого майданчика в районі будинку №29 по вулиці М. Говорова» (1084 голоси): сектор І Занасип;
- «Улаштування нового дитячого майданчика з елементами для занять спортом по вул. Європейській, 64» (1000 голосів): сектор Нагірна;
- «Мотузковий парк розваг» – пропонується побудувати його у парку в центрі міста (764 голоси): сектор Центр;
- «Крюківський роллердром» (637 голосів): сектор Крюків;
- «Щасливі ніжки: капітальний ремонт пішохідної доріжки на кварталі 297» (531 голос): сектор Молодіжний;
- «Комплексний благоустрій території двору в районі будинків 19, 31, 33 по проспекту Свободи» (520 голосів): сектор Молокозавод;
- «Спортивна нація — здорова нація» – встановлення майданчику для воркауту (453 голоса): сектор Раківка;
- «Благоустрій території біля філії Терцентру та амбулаторії сімейної медицини на III Занасипу» (278 голосів): сектор ІІІ Занасип.