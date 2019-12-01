Стали відомі переможці «Громадського бюджету» в Кременчуці

Сегодня, 15:53 Просмотров: 775 Комментариев: 1

Кожен район міста отримав свого переможця у категорії «Малі проєкти»

Вчора, 20 грудня, на засіданні робочої групи з впровадження партисипаторних практик затвердили список переможців «Громадського бюджету» у Кременчуці.





У категоріях «Великі проєкти», «Комунальні проєкти» та «Соціальні проєкти» переможцями стали ті, за які кременчужани голосували найбільше всього.





У категорії «Великі проєкти» перемогли:

«Енергоефективна Ревівка» – встановлення сонячної електростанції задля забезпечення електроенергією комунальних закладів Ревівки (амбулаторія, ДНЗ №14, КНВК №2) та переведення їх на енергозберігаючі технології (2599 голосів);

«Облаштування берегової зони та зони відпочинку на р. Сухий Кагамлик» (1615 голосів).





У категорії «Комунальні проєкти» переможці такі:

«СК «Боєць» - діти наше майбутнє» – оснащення спортивного рингу та придбання інвентаря на базі КДЮСШ «Авангард» (3390 голосів);

«School dream» - мультимедійне забезпечення ЗОШ №23» (3048 голосів);

«Сонячний фотоелектричний модуль» – для забезпечення КНВК №2 електроенергією (2767 голосів);

«Комп'ютеризація Кременчуцької ЗОШ №12» (2664 голоси);

«Створення дитячої зони творчості та відпочинку «Територія дитинства» в ліцеї №5 імені Т.Г. Шевченка» (2644 голоси).





У категорії «Соціальні проєкти» перемогли:

«Перша поліцейська станція у м. Кременчуці» на вулиці Юрія Кондратюка, 22 (голосів 2289);

«Створення інтерактивного простору для соціалізації дітей з інвалідністю» – на базі Кременчуцького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю (голосів 1800).







А от у категорії «Малі проєкти» переможці не у кожному випадку співпадають з тими проєктами, які набрали найбільше голосів, адже їх обирали окремо у кожному районі Кременчука.





Тож у категорії «Малі проєкти» перемогли такі проєкти: