У Кременчуці знайшли авто, яке розшукував Інтерпол

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Чоловік звернувся до сервісного центру МВС задля оформлення документів на автівку, а виявилося, що вона перебуває в розшуку

У Кременчуці знайшли автівку, яку розшукував Інтерпол. За даними патрульної поліції міста, чоловік звернувся до сервісного центру МВС задля оформлення документів на автомобіль, а виявилося, що той перебуває у розшуку.





19 грудня близько 17.00 на планшет патрульних надійшов виклик «Підозріле авто» за адресою проїзд 40-років ДАІ. На місці події працівники сервісного центру повідомили: під час перевірки документів на транспортний засіб встановили, що авто значиться в розшуку по базі Інтерпол.





Для з'ясування всіх обставин даної справи поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.