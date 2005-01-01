Происшествия

У Кременчуці знайшли авто, яке розшукував Інтерпол

Сегодня, 14:51 Просмотров: 1 373

Чоловік звернувся до сервісного центру МВС задля оформлення документів на автівку, а виявилося, що вона перебуває в розшуку

У Кременчуці знайшли автівку, яку розшукував Інтерпол. За даними патрульної поліції міста, чоловік звернувся до сервісного центру МВС задля оформлення документів на автомобіль, а виявилося, що той перебуває у розшуку.


19 грудня близько 17.00 на планшет патрульних надійшов виклик «Підозріле авто» за адресою проїзд 40-років ДАІ. На місці події працівники сервісного центру повідомили: під час перевірки документів на транспортний засіб встановили, що авто значиться в розшуку по базі Інтерпол.


Для з'ясування всіх обставин даної справи поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: розыск автомобиль Сервисный центр МВД
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