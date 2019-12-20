Происшествия

Правоохоронці просять кременчужан повідомляти, якщо побачать діючі гральні заклади та лотомаркети

Сегодня, 16:42 Просмотров: 491 Комментариев: 2

У такому випадку телефонуйте до червогої частини поліції або «102»

Поліцейські звертаються до кременчужан та мешканців Кременчуцького району з проханням повідомляти, якщо побачать гральні автомати та пункти «державних лотерей», які й досі працюють. Для цього дзвоніть на лінію «102» або до чергової частини за номером (098) 739 26 30.


У Кременчуці та по всій Україні сьогодні мають закритися гральні клуби та «лохомаркети»

Влада зобов’язала гральні клуби та «лохомаркети» у Кременчуці зняти вивіски до 28 грудня


Правоохоронці по всій країні проводять рейди та припиняють роботу гральних закладів, і поліція Кременчука  не виключення.


За даними Національної поліції України, у ніч з 20 на 21 грудня в Україні закрили 179 закладів, де надавалися послуги з грального бізнесу (загалом у країні їх налічується близько 5300). При цьому вилучили 2,3 тисячі одиниць комп’ютерної техніки та обладнання на суму приблизно 50 мільйонів гривень.


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Автор: Катерина Турубара Источник видео: Національна поліція України
Теги: игровые автоматы лотерея полиция закрытие лотомаркет лохомаркет гральні автомати

Комментарии: 2

167
Sanay:
Сегодня, 17:58

А когда закроют ломбарды (легальных скупщиков краденного)?


+2
797
hunter:
Сегодня, 18:19

Ну и шутникиsmile,полиция просит сообщать,типа они сами не знают.


+1
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