Правоохоронці просять кременчужан повідомляти, якщо побачать діючі гральні заклади та лотомаркети

Сегодня, 16:42 Просмотров: 491 Комментариев: 2

Поліцейські звертаються до кременчужан та мешканців Кременчуцького району з проханням повідомляти, якщо побачать гральні автомати та пункти «державних лотерей», які й досі працюють. Для цього дзвоніть на лінію «102» або до чергової частини за номером (098) 739 26 30.









Правоохоронці по всій країні проводять рейди та припиняють роботу гральних закладів, і поліція Кременчука — не виключення.





За даними Національної поліції України, у ніч з 20 на 21 грудня в Україні закрили 179 закладів, де надавалися послуги з грального бізнесу (загалом у країні їх налічується близько 5300). При цьому вилучили 2,3 тисячі одиниць комп’ютерної техніки та обладнання на суму приблизно 50 мільйонів гривень.



