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70 років між двома берегами: сьогодні у Крюківського мосту ювілей

Сегодня, 17:27 Просмотров: 353 Комментариев: 1

 

З цього приводу Кременчуцький музей поділився колекцією раритетних фото та картин

Сьогодні, 21 грудня, у Крюківського мосту ювілей  він вже 70 років з'єднує лівобережну та правобережну частини Кременчука. З цього приводу Кременчуцький краєзнавчий музей поділився колекцією раритетних фото та картин.


Як Ви гадаєте, що об’єднує кременчужан? Жага до перемог, працелюбність, щирість, привітність… Але ж це людські якості. Відповідь на це запитання насправді лежить на поверхні, а саме – над Дніпром. Кременчужан з лівого та правого берега об’єднує міст. МІСТ! Якби його не було, то ми б не зустрілися всі разом, а хтось навіть не зустрів би ніколи свою долю. Ось таке велике значення має ця, здавалося б, звичайна інженерна споруда, - йдеться у повідомленні на сторінці у Фейсбуці від завідувачки відділу музею Вікторії Ширай.


Тож 21 грудня 1949 року відбулося відкриття двоярусного мосту через Дніпро. У фондах краєзнавчого музею зберігається декілька фото, зроблених під час будівництва мосту і в день його відкриття. Можливо, хтось упізнає своїх рідних серед кременчужан, які раділи цій значній події в нашому місті.


І хоч ми справедливо нарікаємо, що його давно потрібно ремонтувати, але ж, погодьтеся, в Кременчуці поки що нічого подібного цій геніальній інженерній конструкції не вдалося звести, - підкреслює Вікторія Ширай.


 

Картина художника М.С. Щеглова


 

Зображення першого залізничного мосту


 

Зруйнований міст, 1943 рік


 

6 фото будівельних робіт на різних ділянках


 

Учасники будівництва мосту після відкриття (у цивільному одязі П.В. Ракітін)


 

Робітники мостозагону №1 (у центрі – І.С. Гудований)


 

У день відкриття


 

Мітинг, присвячений відкриттю мосту


 

Після зустрічі кременчужан з крюків’янами на мосту після його відкриття (зображення з боку Крюкова)


 

Паровоз, який проводив обкатку залізничної частини мосту (автомобільної частини ще немає)

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: Кременчуцький краєзнавчий музей
Теги: Крюковский мост история открытие Краеведческий музей фотографии юбилей

Комментарии: 1

2 018
evil:
Сегодня, 17:52

Я помню как его чуть не развалили перед развалом Союза. Попал в детстве с родителями и родственниками на парад, если не ошибаюсь на 1 мая. Ясный теплый день. Сбор колоны был перед мостом на улице Приходько на правом берегу. Шли в колоне от Вагонного завода. Подъехали машины раздали транспоранты с напутствием улыбаемся и машем. Мне достался тогда миниатюрный флаг тогдашней УССР (как сейчас помню, не из ткани,а рукожопо сделанный из какого-то нелепого папье маше). Колона должна была пройти мостом и на пересечении Ленина и Пролетарской вместе с другим пролетарием выйти по Ленина на площадь Победы. Все вроде бы шло по плану, но когда мы в составе колонны зашли на мост ( на пол пути до подъемника), всю конструкцию моста начало волной раскачивать со стороны в сторону. Визуально мост раскачивался на в стороны на 2м. Реально было страшно. Началась паника. Я помню как всех остановили. И когда мост остановился, небольшими группами по очереди всех спустили на левый берег.

После этого случая до самого распада ссср Вагонный и Сталетейный на парад для формирования колоны привозил только автобусами на левый берег.


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