70 років між двома берегами: сьогодні у Крюківського мосту ювілей

Сегодня, 17:27 Просмотров: 353 Комментариев: 1

Сьогодні, 21 грудня, у Крюківського мосту ювілей — він вже 70 років з'єднує лівобережну та правобережну частини Кременчука. З цього приводу Кременчуцький краєзнавчий музей поділився колекцією раритетних фото та картин.





Як Ви гадаєте, що об’єднує кременчужан? Жага до перемог, працелюбність, щирість, привітність… Але ж це людські якості. Відповідь на це запитання насправді лежить на поверхні, а саме – над Дніпром. Кременчужан з лівого та правого берега об’єднує міст. МІСТ! Якби його не було, то ми б не зустрілися всі разом, а хтось навіть не зустрів би ніколи свою долю. Ось таке велике значення має ця, здавалося б, звичайна інженерна споруда, - йдеться у повідомленні на сторінці у Фейсбуці від з авідувачки відділу музею Вікторії Ширай .





Тож 21 грудня 1949 року відбулося відкриття двоярусного мосту через Дніпро. У фондах краєзнавчого музею зберігається декілька фото, зроблених під час будівництва мосту і в день його відкриття. Можливо, хтось упізнає своїх рідних серед кременчужан, які раділи цій значній події в нашому місті.





І хоч ми справедливо нарікаємо, що його давно потрібно ремонтувати, але ж, погодьтеся, в Кременчуці поки що нічого подібного цій геніальній інженерній конструкції не вдалося звести, - підкреслює Вікторія Ширай.







Картина художника М.С. Щеглова





Зображення першого залізничного мосту





Зруйнований міст, 1943 рік





6 фото будівельних робіт на різних ділянках





Учасники будівництва мосту після відкриття (у цивільному одязі П.В. Ракітін)





Робітники мостозагону №1 (у центрі – І.С. Гудований)





У день відкриття





Мітинг, присвячений відкриттю мосту





Після зустрічі кременчужан з крюків’янами на мосту після його відкриття (зображення з боку Крюкова)





Паровоз, який проводив обкатку залізничної частини мосту (автомобільної частини ще немає)