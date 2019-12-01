70 років між двома берегами: сьогодні у Крюківського мосту ювілей

Сьогодні, 21 грудня, у Крюківського мосту ювілей — він вже 70 років з'єднує лівобережну та правобережну частини Кременчука. З цього приводу Кременчуцький краєзнавчий музей поділився колекцією раритетних фото та картин.
Тож 21 грудня 1949 року відбулося відкриття двоярусного мосту через Дніпро. У фондах краєзнавчого музею зберігається декілька фото, зроблених під час будівництва мосту і в день його відкриття. Можливо, хтось упізнає своїх рідних серед кременчужан, які раділи цій значній події в нашому місті.
Картина художника М.С. Щеглова
Зображення першого залізничного мосту
Зруйнований міст, 1943 рік
6 фото будівельних робіт на різних ділянках
Учасники будівництва мосту після відкриття (у цивільному одязі П.В. Ракітін)
Робітники мостозагону №1 (у центрі – І.С. Гудований)
У день відкриття
Мітинг, присвячений відкриттю мосту
Після зустрічі кременчужан з крюків’янами на мосту після його відкриття (зображення з боку Крюкова)
Паровоз, який проводив обкатку залізничної частини мосту (автомобільної частини ще немає)