Мер Малецький зняв з себе відповідальність за витрату 9,3 млн грн на піар: відповідь кременчужанам на петицію

Сегодня, 08:08 Просмотров: 401 Комментариев: 1

Кременчужани просили мера направити гроші не на «безкоштовну» газету, а більш нагальні проблеми – освіту, медицину. Суть відповіді, яку замість мера дав його заступник – депутати вирішили інакше

На сайті Кременчуцької міськради з’явилася відповідь на петицію кременчужан від 2.12.19 року, де люди вимагали від міського голови Віталія Малецького відмовитися від намірів друкувати через КП КТРК так звану «безкоштовну» газету і спрямувати майже 10 млн, призначених на її друк, на більш нагальні потреби освіти, медицини. З цими ж вимогами активісти прийшли на сесію міськради 12 грудня.





Нагадаємо, петиція стрімко набрала 253 голоси (для розгляду необхідно 250), і мерія закрила голосування та перемістила її у розділ «на розгляді».





11 грудня, коли міський голова Віталій Малецький представляв бюджет на депутатському семінарі, активісти спитали його: коли чекати відповіді на петицію? На це Малецький відповів, що відповідь буде у встановлені законом строки. І відповідь (очікувано) з’явилася вже після сесії, на якій депутати проголосували за збільшення удвічі фінансування на КТРК - майже до 19 млн грн, із яких 9,3 млн грн призначено на газету тиражем 44 тисячі примірників, яка виходитиме якраз у рік виборів міського голови та до місцевих рад.









Мер не спромігся дати відповідь на петицію особисто – її підписав заступник міського голови Руслан Проценко. Ось ця відповідь:





«Уважно розглянувши Вашу петицію від 02.12.2019 року повідомляємо, що рішення «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради від 22 грудня 2016 року «Про затвердження міської Програми сприяння розвитку інформаційної діяльності КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» та Редакції офіційної газети Кременчуцької міської ради «Вісник Кременчука» на 2017- 2021 роки» було прийняте більшістю депутатів на пленарному засіданні XL сесії Кременчуцької міської ради VII скликання. У результаті поіменного голосування із 41 присутнього на сесії депутата 33 проголосувало «3А» дане питання.

Крім того, на пленарному засіданні XL сесії міської ради VII скликання прийнято рішення «Про місцевий бюджет на 2020 рік», де зазначені усі статті витрат з місцевого бюджету.

Більш докладно з рішеннями міської ради, а також з результатами голосування по кожному з них можна ознайомитися на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради».

І далі – посилання на сайт мерії… Отже, що маємо? Міський голова Віталій Малецький двічі зняв з себе відповідальність за витрачання 9,3 млн грн на піар у рік виборів.





По-перше, переклав відповідальність за депутатів, хоча саме від нього кременчужани вимагали відмови від намірів друкувати газету за великі гроші. Тобто мер міг би запропонувати зняти питання з розгляду сесії, внести правки у рішення про фінансування КТРК і врешті – внести правки у розподіл коштів міського бюджету. Проте Малецький цього не зробив.





По-друге, як уже сказано, він навіть не спромігся сам відповісти на петицію – переклав відповідальність готувати відповідь на заступника. Робіть висновки.