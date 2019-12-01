Кременчуг

Піар мера Кременчука та депутатів обійдеться містянам у 17,9 млн грн - як і капремонт доріг

Сегодня, 08:08 Просмотров: 505 Комментариев: 2

 

Цифри для порівняння ми взяли з міського бюджету Кременчука на 2020 рік

Бюджет міста цьогоріч доволі напружений. У той час як бюджетники утискають витрати на капремонти та обладнання, мерія щедрою рукою виділила 17,9 млн грн комунальному підприємству «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» - на так звану підтримку інформаційної діяльності. У цю суму входить і випуск так званої «безкоштовної» газети тиражем 44 тисячі примірників, якою завалять місто у рік виборів міського голови та депутатів міськради. До речі, фінансування КТРК збільшили вдвічі порівняно з 2019 роком - жодна міська галузь, жодна інша стаття витрат не може похвалитися таким підвищенням.


Ще більше фіолетового! У рік виборів мера Кременчук завалять газетою з «хорошими» новинами за 9,36 млн грн з бюджету

Депутаты выделили 18 миллионов на пропаганду себе, Малецкому и его команде



Отже, мер Віталій Малецький та депутати витратять на власний піар таку ж саму суму, як і на капремонт доріг. (Загалом на дороги в бюджет заклали 118 млн грн, але, в основному, це поточні ремонти і погашення минулорічних боргів). 


Виходить, у місті можна було б удвічі більше доріг відремонтувати капітально. Або купити удвічі більше медикаментів: на ці потреби в бюджеті передбачено теж 17,1 млн грн. Та «представники інтересів громади» обрали власний піар.


Нагадаємо, міські активісти та журналісти намагалися достукатися до депутатів і зупинити марнотратство – та марно.


«Вийдіть отсюда, розбійники»: кременчужани закликали депутатів не гвалтувати бюджет

3
Автор: Татьяна Донченко
Теги: піар КТРК дороги ремонт дорог

Комментарии: 2

739
shoni1970:
Сегодня, 10:50

Не переживайте, с сегодняшнего дня казначейство блокирует все платежи, кроме защищенных статей: пенсии, зарплаты и т. п. На остальное - денег уже нет. Дыра в бюджете 69,6 миллиардов гривен. 


+3
493
antikola:
Сегодня, 11:43

Летом этого года Кабмин задержал городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие по просьбе руководителя офиса президента Андрея Богдана.

еленский подписал Закон "О верификации и мониторинге государственных выплат", который Верховная Рада приняла 3 декабря 2019 года.
оце напромили....їжте зелені.


+2
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