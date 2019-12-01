Піар мера Кременчука та депутатів обійдеться містянам у 17,9 млн грн - як і капремонт доріг

Сегодня, 08:08 Просмотров: 505 Комментариев: 2

Цифри для порівняння ми взяли з міського бюджету Кременчука на 2020 рік

Бюджет міста цьогоріч доволі напружений. У той час як бюджетники утискають витрати на капремонти та обладнання, мерія щедрою рукою виділила 17,9 млн грн комунальному підприємству «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» - на так звану підтримку інформаційної діяльності. У цю суму входить і випуск так званої «безкоштовної» газети тиражем 44 тисячі примірників, якою завалять місто у рік виборів міського голови та депутатів міськради. До речі, фінансування КТРК збільшили вдвічі порівняно з 2019 роком - жодна міська галузь, жодна інша стаття витрат не може похвалитися таким підвищенням.









Отже, мер Віталій Малецький та депутати витратять на власний піар таку ж саму суму, як і на капремонт доріг. (Загалом на дороги в бюджет заклали 118 млн грн, але, в основному, це поточні ремонти і погашення минулорічних боргів).





Виходить, у місті можна було б удвічі більше доріг відремонтувати капітально. Або купити удвічі більше медикаментів: на ці потреби в бюджеті передбачено теж 17,1 млн грн. Та «представники інтересів громади» обрали власний піар.





Нагадаємо, міські активісти та журналісти намагалися достукатися до депутатів і зупинити марнотратство – та марно.



