Дзюдоїсти з батьками об’єдналися заради доброї справи

Сегодня, 08:34 Просмотров: 351

14 грудня спортивний клуб «Кремень Дзюдо» організував благодійні естафети. Цього року вони стали 5 та відбулися дещо незвично: зі спортсменами участь в естафетах взяли і їх батьки. Як повідомляє пресслужба «Кремень дзюдо», на жаль, не всі родини змогли долучитися до цього свята. Але в клубі запевняють, що наступного року продовжать цьогорічну традицію спільних тренувань з батьками.









Під час тренування також були зібрані кошти для Будинку Дитини.









За кілька днів, а саме, 17 грудня Кременчук гостинно приймав чемпіонат Полтавської області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2008-2009 р.н.. Ці змагання стали останнім офіційним стартом в обласному календарі. Підбивши підсумки року обласна Федерація дзюдо прийняла декілька важливих ініціатив на наступний 2020 рік. 8 команд з міст: Полтави, Кобеляк, Лохвиці, Горішніх Плавнів, Козельщини та Кременчука виставили на змагання близько 100 дзюдоїстів. Об'єднана команда СК «Кремень Дзюдо» та Козельщини продемонструвала дуже гарні результати: