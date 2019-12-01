У Франції випустять парфуми «Маестро» на честь кременчуцького тренера

Сегодня, 07:31 Просмотров: 669

На честь ювілею головного тренера хокейного клубу «Кременчук» Олександра Савицького у Франції випустять парфуми. Як повідомляє пресслужба клубу, 10 років тому, 14 грудня 2009 року, нинішній наставник ХК «Кременчук» та ексгравець збірної України Олександр Савицький провів свій перший офіційний матч на тренерському містку в якості головного тренера збірних. До цього 10-річного ювілею вболівальники випустять у Франції туалетну воду «Маестро». Вболівальник-парфумер, який побажав залишитися інкогніто, пояснив чому саме таку назву дадуть парфуму:





- Після того, як Олександр Савицький завершив кар'єру гравця, він деякий час тренував нашу любительську команду вболівальників в броварському «Терміналі». І ми, звичайно, пишаємося цим фактом, адже Олександр Валерійович після цього домігся багато чого на тренерському містку - був головним тренером національної, молодіжної та юніорської збірних України. У 2016 році виграв з національною командою чемпіонат світу в Першому дивізіоні, зараз очолює лідера чемпіонату УХЛ-Парі-Матч ХК «Кременчук». Коли він тренував нашу команду вболівальників, то ми його називали «Маестро», оскільки він, звичайно, набагато краще розбирався нас в хокеї. Тому коли виникла ідея на честь тренерського ювілею Олександра Савицького випустити туалетну воду, то назва вже у нас було. Зараз ми зупинилися на трьох запахах - вибір за Олександром Валерійовичем.

Символічно, що Олександр Савицький вперше піднявся офіційно на тренерський місток в якості головного тренера збірних у Франції, очолюючи українську молодіжку на чемпіонаті світу в грі проти господарів.