Молодіжна збірна України з хокею виграла, а юніорська та національна збірні програли

Вчера, 17:41 Просмотров: 495 Комментариев: 2

14 грудня молодіжна збірна України з хокею виграла, а юніорська та національна збірні програли. Про ігри українців інформують УХЛ и Xsport.





Тож молодіжна збірна України провела свій другий матч в рамках домашнього чемпіонату світу в Дивізіоні 1В проти збірної Польщі. Відзначимо, що в першому матчі турніру українська команда поступилася одноліткам з Угорщини з рахунком 1:5.





Другий поєдинок чемпіонату українська «молодіжка» почала набагато впевненіше попереднього матчу - з перших хвилин зустрічі українці обрушили шквал атак на ворота супротивника, проте «прошити» польського голкіпера в першій половині періоду їм так і не вдалося.





Тільки на екваторі двадцятихвилинки Феліксу Морозову і Олександру Пересунько вдалося скористатися помилкою супротивника в обороні і відкрити рахунок закинутою шайбою. І хоч поляки, кинувши всі сили в атаку, намагалися відігратися, проте впевнена гра Артура Оганджаняна в воротах не дозволила польській команді зрівняти рахунок на табло. На перерву команди пішли з мінімальною перевагою підопічних Олега Ігнатьєва.





Другий період хоч і був досить багатим на гольові моменти від обох команд, проте завершити їх ні українцям, ні полякам так і не вдалося.





Заключний відрізок зустрічі українці почали з шайби Дмитра Даниленка, який точно «прошив» голкіпера супротивника і збільшив перевагу своєї команди до двох шайб. Фактично весь період українці тримали під контролем ситуацію на майданчику і не давали польській «молодіжці» відігратися.





А під кінець поєдинку Олександр Пересунько реалізував штрафний кидок і встановив остаточний рахунок в матчі 0:3 на табло. Таким чином українці з дублем Олександра Пересунька здобули першу перемогу на турнірі.





Польща U20 - Україна U20 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)





Шайби: 0:1 - Пересунько (Морозов, Матусевич) - 5:44; 0:2 - Даниленко (Морозов, Васильєв) - 44:32, 0:3 - Пересунько - бул. - 56:15.





Склад України: Оганджанян (Гурко); Кругляков - Чолач, Васильєв - Матусевич, Логач - Грицюк; Ратушний - Садовиков; Матейченко (К) - Пересунько (А) - Кривошапкин, Архипенко - Морозов - Даниленко (А), Абаджян - Брага - Целогородцев; Сиротенко - Середницький - Панченко.





14 грудня в Будапешті збірна України та Угорщини розіграли між собою 5-6 місце на Euro Ice Hockey Challenge. До цієї зустрічі підопічні Сергія Вітера програли два матчі білоруським і південнокорейським спортсменам.





У першому періоді результативними виявилися перші шість хвилин поєдинку. За невеликий проміжок часу (з 4 по 6 хвилини), вболівальники побачили три закинуті шайби. Дві - на рахунку угорців і одна - українських хокеїстів (відзначився Роман Благой, за допомогою Філіпа Пангелова-Юлдашева).





Результат другого періоду щодо рахунку нічим не відрізнявся від першого. А ось по динаміці і кількості гольових моментів перевищував в кілька разів. При тому, що обидві збірні могли закинути не три, а більше шайб. Чого тільки вартий вихід Віталія Ляльки (при рахунку 4:1). Донецький хокеїст зміг втекти від двох угорців, але в останній момент забарився перед воротарем і не зміг закинути. У цій двадцятихвилинці відзначився лише Сергій Бабинець. Також варто відзначити блискучу гру воротаря «синьо-жовтих» Кирила Кучера, який змінив Микиту Гордюшина в другому періоді.





Третій період не був щедрим на голи. Збірна України старанно атакувала, намагаючись забити, а угорці, надійно захищалися і час від часу проводили гострі контратаки. Фінальна сирена зафіксувала на табло рахунок 4:2 на користь збірної Угорщини і п'яте місце. У підопічних Сергія Вітера - шосте.





Угорщина - Україна 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)





Шайби: 1:0 - Г. Надь (Бече, Імре) - 3:16; 1:1 - Благой (Пангелов-Юлдашев) - 4:48; 2:1 - Галаніш (Г. Надь) - 5:57; 3:1 - К. Надь (Тербоч, Мадаші - бол.) - 23:51; 4:1 - Галаніш (Г. Надь, Бече) - 25:07; 4:2 - Бабинець - 33:01.





Воротарі: Арані - Гордюшин (Кучер, 23:51).









Юніорська збірна України (U-18) поступилася Франції в заключному контрольному матчі в місті Сержі. Команда Олександра Бобкіна пропустила шість шайб, відповівши тільки двома - відзначилися Микита Казаков і Денис Гончаренко.





Таким чином, українці один раз за три зустрічі обіграли французів (6:4), зазнали однієї поразки в овертаймі (4:5 ОТ) і однієї в основний час.





На цьому навчально-тренувальний збір юніорської збірної України завершився, 15 грудня команда повернулася до Києва.









Франція U-18 - Україна U-18 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)





Шайби: 2:1 - Казаков (Зозовський, Коржилецький), 18:15; 2:2 - Гончаренко (Бородай, Симчук), 20:50.





Склад України: Пастух (Полгородник), Сушков, Гладкий, Пруський, Палійчук, Гребеник, Казаков, Первушин. Грабовецький, Варава, Коржилецькій, Гончаренко, Симчук, Бородай, Панасенко, Зозовський, Савицький, Микитюк, Степанченко, Петрашенко.