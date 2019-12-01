Кременчуг

Синоптики попереджають: вночі та завтра вранці Кременчук накриє туман

Вчера, 17:07 Просмотров: 631

 

Очікують видимість від 100 до 500 метрів

Завтра, 19 грудня, вночі та вранці на території Полтавської області очікується туман видимістю 100-500 метрів. Такі прогнози синоптиків з'явилися на сайті Кременчуцької міської ради.


По області оголошений перший рівень небезпеки - «жовтий».

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: sobitie.com.ua
Теги: туман прогноз
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