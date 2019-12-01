Синоптики попереджають: вночі та завтра вранці Кременчук накриє туман

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Очікують видимість від 100 до 500 метрів
Завтра, 19 грудня, вночі та вранці на території Полтавської області очікується туман видимістю 100-500 метрів. Такі прогнози синоптиків з'явилися на сайті Кременчуцької міської ради.
По області оголошений перший рівень небезпеки - «жовтий».