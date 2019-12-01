Кременчуг Синоптики попереджають: вночі та завтра вранці Кременчук накриє туман Вчера, 17:07 Просмотров: 631 Очікують видимість від 100 до 500 метрів Завтра, 19 грудня, вночі та вранці на території Полтавської області очікується туман видимістю 100-500 метрів. Такі прогнози синоптиків з'явилися на сайті Кременчуцької міської ради.

По області оголошений перший рівень небезпеки - «жовтий». 2 Автор: Катерина Турубара Источник фото: sobitie.com.ua



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