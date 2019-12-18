Скільки грошей цьогоріч піде на дороги у Кременчуці

Вчера, 16:34 Просмотров: 642 Комментариев: 1

На ремонт доріг у міському бюджеті передбачено 118 млн грн, що на 21,5% більше, ніж план минулого року.

У міському бюджеті Кременчука на 2020 рік передбачено 118 млн грн на ремонт доріг.





Із них 75,5 млн грн – на поточний ремонт (тобто латання ям). Ще понад 24 мільйони – на погашення «ямкового» кредиту: у минулому році дороги ремонтували в борг, на це брали гроші у «ПФБ кредит» - тепер борги треба повертати. Проте місто продовжує практику позичання грошей на дороги, адже дозвіл на кредитну лінію діятиме і на наступний рік.









На капітальний ремонт доріг із загальної суми 118 млн грн цьогоріч передбачено 17,9 млн грн.