Кременчуг

Скільки грошей цьогоріч піде на дороги у Кременчуці

Вчера, 16:34 Просмотров: 642 Комментариев: 1

 
На ремонт доріг у міському бюджеті передбачено 118 млн грн, що на 21,5% більше, ніж план минулого року.

У міському бюджеті Кременчука на 2020 рік передбачено 118 млн грн на ремонт доріг. 


Із них 75,5 млн грн – на поточний ремонт (тобто латання ям). Ще понад 24 мільйони – на погашення «ямкового» кредиту: у минулому році дороги ремонтували в борг, на це брали гроші у «ПФБ кредит» - тепер борги треба повертати. Проте місто продовжує практику позичання грошей на дороги, адже дозвіл на кредитну лінію діятиме і на наступний рік.


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На капітальний ремонт доріг із загальної суми 118 млн грн цьогоріч передбачено 17,9 млн грн.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: дороги ремонт ремонт дорог

Комментарии: 1

2 268
ИМХО:
Вчера, 20:14

.   на це брали гроші у «ПФБ кредит» - тепер борги треба повертати

Продолжайте "раздавать" город князькам-меценатам и всяким несостоявшимся депутатам...

sleeping


+2
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