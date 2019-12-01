Полтавщина отримала бюджет на 2020 рік

20 грудня на черговій сесії Полтавської обласної ради депутати проголосували за бюджет Полтавської області на 2020 рік. Загальний обсяг бюджету - 4,4 мільярди гривень, обсяг видатків обласного бюджету Полтавщини складе 6 мільярдів 633 мільйони гривень. За рішення «Про обласний бюджет на 2020 рік» проголосували 73 депутати, троє утрималися.
За інформацією директора Департаменту фінансів облдержадміністрації Павла Кропивки, проєкт головного фінансового документу області на наступний рік був доопрацьований з урахуванням рекомендацій постійних комісій обласної ради, внаслідок чого загальну суму обласного бюджету збільшено на 23 млн 600 тис грн.
Доходна та видаткова частина обласного бюджету-2020 заплановані в розмірі понад 4,6 млрд грн. Ці кошти спрямують на утримання обласних закладів і установ, реалізацію заходів обласних програм, фінансування на проведення капітальних ремонтів, будівництва, реконструкції закладів комунальної власності, розвиток територій області, заходи з охорони навколишнього природного середовища, надання допомоги онкохворим, створення резервного фонду обласного бюджету тощо.
На початку сесії голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький зауважив, що бюджет на 2020 рік удвічі менший за попередній, адже цього разу немає державних субвенцій.