Полтавщина отримала бюджет на 2020 рік

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20 грудня на черговій сесії Полтавської обласної ради депутати проголосували за бюджет Полтавської області на 2020 рік. Загальний обсяг бюджету - 4,4 мільярди гривень, обсяг видатків обласного бюджету Полтавщини складе 6 мільярдів 633 мільйони гривень. За рішення «Про обласний бюджет на 2020 рік» проголосували 73 депутати, троє утрималися.





За інформацією директора Департаменту фінансів облдержадміністрації Павла Кропивки, проєкт головного фінансового документу області на наступний рік був доопрацьований з урахуванням рекомендацій постійних комісій обласної ради, внаслідок чого загальну суму обласного бюджету збільшено на 23 млн 600 тис грн.





Доходна та видаткова частина обласного бюджету-2020 заплановані в розмірі понад 4,6 млрд грн. Ці кошти спрямують на утримання обласних закладів і установ, реалізацію заходів обласних програм, фінансування на проведення капітальних ремонтів, будівництва, реконструкції закладів комунальної власності, розвиток територій області, заходи з охорони навколишнього природного середовища, надання допомоги онкохворим, створення резервного фонду обласного бюджету тощо.





На початку сесії голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький зауважив, що бюджет на 2020 рік удвічі менший за попередній, адже цього разу немає державних субвенцій.





- Цей бюджет відрізняється тим, що немає державної субвенції. Тобто, в абсолютних цифрах він вдвічі менший за бюджет 2019 року. Бюджет Полтавщини на 2020 рік складає 4 млрд 214 млн грн. У 2019 році бюджет був вдвічі більшим через державні субвенції. Тому ми були такою транзитною ланкою перерозподілу цих коштів між державою та громадами. Цю функцію прибрали від нас, ми від цього не постраждали. Оперуємо лише тими цифрами, які в нас були з самого початку. Це спецфонд та бюджет розвитку, – повідомив Олександр Біленький.