У Кременчуці оштрафували двох водіїв на перевантажених фурах

Сегодня, 09:15 Просмотров: 1

Штраф доведеться сплатити й посадовим особам, які відповідають за вантажівки

У Кременчуці 20 грудня оштрафували двох водіїв на перевантажених фурах. Про це проінформувала пресслужба патрульної поліції міста.





До адміністративної відповідальності притягнули керманичів, вантажівки яких мали перевищення вагових параметрів: загальна маса становила 50 т 200 кг та 53 т 300 кг відповідно.





Відповідно до норми статті 132-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення санкція передбачає штраф у сумі:

водій – 510 грн;

посадова особа (відповідальні за техстан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів або уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів) – 680 грн.





Щодня патрульні виявляють випадки перевантажень, що являється головною причиною пошкодження полотна українських доріг. Якщо ви стали свідком правопорушення, повідомляй на лінію «102».