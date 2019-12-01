У Кременчуці оштрафували двох водіїв на перевантажених фурах

У Кременчуці 20 грудня оштрафували двох водіїв на перевантажених фурах. Про це проінформувала пресслужба патрульної поліції міста.
До адміністративної відповідальності притягнули керманичів, вантажівки яких мали перевищення вагових параметрів: загальна маса становила 50 т 200 кг та 53 т 300 кг відповідно.
Відповідно до норми статті 132-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення санкція передбачає штраф у сумі:
Щодня патрульні виявляють випадки перевантажень, що являється головною причиною пошкодження полотна українських доріг. Якщо ви стали свідком правопорушення, повідомляй на лінію «102».