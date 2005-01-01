У Кременчуці жорстоко побили пенсіонерку - підозра впала на родича

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Жінку з черепно-мозковою травмою і множинними гематомами в ділянці голови і грудної клітини доставили в лікарню

26 вересня до лікарні після побиття доставили 67-річну жінку. За інформацією ГУ НП в Полтавській області, пенсіонерка отримала черепно-мозкову травму, множинні гематоми в ділянці голови і грудної клітини.





Поліція підозрює у скоєному родича 67-річної потерпілої. З місця події вилучили речові докази.





Нині 42-річний чоловік дає пояснення слідчим. Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу Країни. Тривають слідчі дії.