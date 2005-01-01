У Кременчуці дівчина не отримала зарплату за роботу і через неї мало не «влетіла» на штраф

Сегодня, 11:25 Просмотров: 1 414 Комментариев: 9

Кременчужанка розклеювала оголошення на електроопорах, через що її мали притягнути до адміністративної відповідальності

26 грудня адміністративна комісія розглядала протокол, який склали щодо дівчини Вікторії, яка у Кременчуці 19 листопада на вулиці Івана Приходька розклеювала об'яви на електроопорах — там, де їх клеїти заборонено — щодо послуг комп'ютерного майстра. Крім того, Вікторія не мала про собі дозвільних документів на розміщення реклами, а це порушення правил благоустрою Кременчука.



Дівчина під час засідання зі сльозами на очах розповіла, що не має батька та через проблеми у родині не хотіла брати у матері грошей, адже у них в сім'ї є ще молодші діти. Тому вона вирішила піти на роботу і знайшла оголошення через інтернет щодо розклеювання об'яв на вулицях міста.



Роботодавиця сказала своїй новій працівниці, що її фірма має дозвіл, а тому дівчина може сміливо ліпити об'яви на електроопорах. За цим заняттям молоду кременчужанку й помітив інспектор з благоустрою, який склав відповідний протокол. У результаті дівчина пропрацювала три дні, за жоден з яких їй не заплатили.



За словами членів комісії, це стандартна ситуація, але так як укладеного трудового договору між Вікторією та її роботодавицею немає, факт того, що дівчина взагалі працювала, довести не можна.



Голова комісії запропонував накласти на дівчину найменший за статтею 152 (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) КУпАП — 20 неоподатковуваних мінімумів, тобто 340 грн.



Але один з членів запротестував проти цього рішення і наголосив, що адмінкомісія має не тільки карати, а й входити у положення людей. Саме він проголосував проти того, щоб притягнути дівчину до адміністративної відповідальності.



У зв'язку з тим, що голосів присутніх не вистачило для ухвалення рішення, справу закрили і Вікторія відбулася лише легким переляком.