Происшествия

У Кременчуці дівчина не отримала зарплату за роботу і через неї мало не «влетіла» на штраф

Сегодня, 11:25 Просмотров: 1 414 Комментариев: 9

Кременчужанка розклеювала оголошення на електроопорах, через що її мали притягнути до адміністративної відповідальності

26 грудня адміністративна комісія розглядала протокол, який склали щодо дівчини Вікторії, яка у Кременчуці 19 листопада на вулиці Івана Приходька розклеювала об'яви на електроопорах — там, де їх клеїти заборонено — щодо послуг комп'ютерного майстра. Крім того, Вікторія не мала про собі дозвільних документів на розміщення реклами, а це порушення правил благоустрою Кременчука.


Дівчина під час засідання зі сльозами на очах розповіла, що не має батька та через проблеми у родині не хотіла брати у матері грошей, адже у них в сім'ї є ще молодші діти. Тому вона вирішила піти на роботу і знайшла оголошення через інтернет щодо розклеювання об'яв на вулицях міста.


Роботодавиця сказала своїй новій працівниці, що її фірма має дозвіл, а тому дівчина може сміливо ліпити об'яви на електроопорах. За цим заняттям молоду кременчужанку й помітив інспектор з благоустрою, який склав відповідний протокол. У результаті дівчина пропрацювала три дні, за жоден з яких їй не заплатили.


За словами членів комісії, це стандартна ситуація, але так як укладеного трудового договору між Вікторією та її роботодавицею немає, факт того, що дівчина взагалі працювала, довести не можна.


Голова комісії запропонував накласти на дівчину найменший за статтею 152 (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) КУпАП — 20 неоподатковуваних мінімумів, тобто 340 грн.


Але один з членів запротестував проти цього рішення і наголосив, що адмінкомісія має не тільки карати, а й входити у положення людей. Саме він проголосував проти того, щоб притягнути дівчину до адміністративної відповідальності.


У зв'язку з тим, що голосів присутніх не вистачило для ухвалення рішення, справу закрили і Вікторія відбулася лише легким переляком.

6
Автор: Катерина Турубара
Теги: админкомиссия админпротокол штраф объявления работа

Комментарии: 9

14
Dok:
Сегодня, 11:38

Слава Богу є адекванті та людяні члени  адмінкомісії !!!! Ато у нас звикли штрафувати за дрібязок, а за серйозну корупцію кажуть ата-та...штраф 300 грн.. й роби далі


+13
351
Antony:
Сегодня, 11:56

А в объявлении номер телефона не указан? Почему не несет ответственность тот, чей телефон там указан?


+12
22
іван.о:
Сегодня, 11:56

Скоро выборы посмотрим куда будут лепить "попередников" и "делающих Кременчук кращим"


+10
575
Medar:
Сегодня, 12:15

Кстати, что это за нашествие мастеров по ремонту компьютеров? Не так давно волна пошла с цветными объявлениями, фоткой какого-то парня, скидками пенсионерам и т.п. Объявления регулярно обновляются, на них уже другие номера и мастера с их фотографиями. Не тот ли это лохотрон, когда у этого "мастера" счет за ремонт выходит чуть ли не дороже самого компьютера?

Телеграфъ не желает протестировать этот сервис?


+11
811
hunter:
Сегодня, 12:24

Цитата: Medar

?

Телеграфъ не желает протестировать этот сервис?

Тут надо заострить внимание на работодателях Виктории и не только Телеграфу,а и Прокуратуре,а может и мерия оторвет 5 точку от тёплых кресел и вмешается в эту ситуацию.


+8
107
кренделёк:
Сегодня, 12:32

Цитата: Medar
Телеграфъ не желает протестировать этот сервис?

 

сделать контрольный ремонт и установку какого то ПО лицензионного - оплатить ему и потом проверить оформлен ли он как ФОП с этими видами работ и платит ли налоги

еще реальную ли лицензию на ПО ставил или взломанные

 

если все незаконно - он влетит на такие деньги от штрафов налоговиков - что больше работать не будет


+3
811
hunter:
Сегодня, 12:37

Цитата: кренделёк

Цитата: Medar
Телеграфъ не желает протестировать этот сервис?

 

сделать контрольный ремонт и установку какого то ПО лицензионного - оплатить ему и потом проверить оформлен ли он как ФОП с этими видами работ и платит ли налоги

еще реальную ли лицензию на ПО ставил или взломанные

 

если все незаконно - он влетит на такие деньги от штрафов налоговиков - что больше работать не будет

А может это тот ремонтник что разводит клиентов на договора и у него с этим вс законно,помните были случаи,что полициия не смогла найти нарушения.


0
154
Bombey:
Сегодня, 12:38

Данные "рекламного агентства" тоже огласите, чтобы другие не попадались на их удочку.


+3
811
hunter:
Сегодня, 12:46

Цитата: Bombey

Данные "рекламного агентства" тоже огласите, чтобы другие не попадались на их удочку.

Там кубиками зарисуют smile


0
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