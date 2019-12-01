Кременчуг, Потребитель

У Кременчуці ще думають, як знизити суми в платіжках за тепло: під ялинку не чекайте того, що обіцяв уряд

Сегодня, 11:59 Просмотров: 618 Комментариев: 1

 

Платіжки за грудень прийдуть у повному обсязі. Перерахунок за грудень можливий «заднім числом» у січневих платіжках, які прийдуть у лютому. На скільки – ніхто ще сказати не може

26 грудня була опублікована і набула чинності урядова постанова про зниження нарахувань за тепло. Це зміни, що вносяться до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення і Правил користування тепловою енергією (до інших урядових постанов).


Гончарук пообіцяв зниження сум у платіжках за тепло до 30%


Уряд у постанові обходить термін «тариф» і використовує термін «нарахування», тобто документ передбачає зниження сум у платіжках, без зміни тарифів на опалення і централізоване постачання гарячої води у зв’язку зі зміною ціни на газ. У Постанові наведені формули для зниження нарахувань, які мають здійснити самі теплопостачальні підприємства – без зниження тарифів (тобто без рішень органів місцевого самоврядування).


Підставою для зміни розміру нарахувань є умова, коли ціна на газ є нижчою від тієї, яка врахована у тарифі.  

Чи виконуватимуть постанову кременчуцькі теплопостачальники?


- Механізм прописаний як перерахунок, а не зниження тарифу. Там багато не зрозумілого: прописано, що підприємство може прийняти рішення, як це розуміти? Багато питань, ми проводимо зараз консультації, як це зробити. Звісно, ми хочемо знизити тариф, бо ми мешканці цього міста. Але як це зробити – поки що сказати не можу, - каже Віталій Одношевний, керівник КП «Теплоенерго».


Він додав, що в Полтавській облдержадміністрації буде нарада, де обговорюватимуть питання виконання урядової Постанови.


Віталій Одношевний зауважує, що Постанова не враховує нюанси: у Кременчуці це покупне тепло від КВБЗ, яке КП «Теплоенерго» враховує у своєму тарифі. На скільки може знизитися тариф, він поки що не коментує.


За його словами, платіжки за грудень (у січні) споживачі отримають без зниження нарахувань (тобто в повному обсязі). Потім перерахунок за грудень відобразиться у січневих платіжках (вони прийдуть у лютому). Тобто платежі за січень можуть бути зменшені (але теплопостачальники ще чекають роз’яснень).


Віталій Одношевний додав, що уряд за фактом ухвалив не ті зміни щодо перерахунку за тепло, які були в проєкті урядової Постанови.


Андрій Щербань, директор ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» теж поки що чекає на роз’яснення.


- Будуть проводитися наради та обговорення щодо урядової постанови. Ми не можемо не виконувати постанови КМУ, але потрібно розуміти механізм її реалізації, - каже Андрій Щербань стосовно зниження тарифів.


За його словами, свою позицію ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» з цього питання незабаром оприлюднить.

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Автор: Татьяна Донченко Источник фото: dialogs.org.ua
Теги: тепло опалення Теплоенерго КремТЕЦ

Комментарии: 1

740
shoni1970:
Сегодня, 12:13

Царь хороший, это бояре на местах плохие. Странно, что Гончарук вообще не отменил коммунальные платежи, обязав платить за них из местных бюджетов. Не, ну а чё, хорошее же предложение.


-7
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