У Кременчуці ще думають, як знизити суми в платіжках за тепло: під ялинку не чекайте того, що обіцяв уряд

Сегодня, 11:59 Просмотров: 618 Комментариев: 1

Платіжки за грудень прийдуть у повному обсязі. Перерахунок за грудень можливий «заднім числом» у січневих платіжках, які прийдуть у лютому. На скільки – ніхто ще сказати не може

26 грудня була опублікована і набула чинності урядова постанова про зниження нарахувань за тепло . Це зміни, що вносяться до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення і Правил користування тепловою енергією (до інших урядових постанов).









Уряд у постанові обходить термін «тариф» і використовує термін «нарахування», тобто документ передбачає зниження сум у платіжках, без зміни тарифів на опалення і централізоване постачання гарячої води у зв’язку зі зміною ціни на газ. У Постанові наведені формули для зниження нарахувань, які мають здійснити самі теплопостачальні підприємства – без зниження тарифів (тобто без рішень органів місцевого самоврядування).





Підставою для зміни розміру нарахувань є умова, коли ціна на газ є нижчою від тієї, яка врахована у тарифі.

Чи виконуватимуть постанову кременчуцькі теплопостачальники?





- Механізм прописаний як перерахунок, а не зниження тарифу. Там багато не зрозумілого: прописано, що підприємство може прийняти рішення, як це розуміти? Багато питань, ми проводимо зараз консультації, як це зробити. Звісно, ми хочемо знизити тариф, бо ми мешканці цього міста. Але як це зробити – поки що сказати не можу, - каже Віталій Одношевний, керівник КП «Теплоенерго».





Він додав, що в Полтавській облдержадміністрації буде нарада, де обговорюватимуть питання виконання урядової Постанови.





Віталій Одношевний зауважує, що Постанова не враховує нюанси: у Кременчуці це покупне тепло від КВБЗ, яке КП «Теплоенерго» враховує у своєму тарифі. На скільки може знизитися тариф, він поки що не коментує.





За його словами, платіжки за грудень (у січні) споживачі отримають без зниження нарахувань (тобто в повному обсязі). Потім перерахунок за грудень відобразиться у січневих платіжках (вони прийдуть у лютому). Тобто платежі за січень можуть бути зменшені (але теплопостачальники ще чекають роз’яснень).





Віталій Одношевний додав, що уряд за фактом ухвалив не ті зміни щодо перерахунку за тепло, які були в проєкті урядової Постанови.





Андрій Щербань, директор ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» теж поки що чекає на роз’яснення.





- Будуть проводитися наради та обговорення щодо урядової постанови. Ми не можемо не виконувати постанови КМУ, але потрібно розуміти механізм її реалізації, - каже Андрій Щербань стосовно зниження тарифів.





За його словами, свою позицію ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» з цього питання незабаром оприлюднить.