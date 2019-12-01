У Кременчуці ще думають, як знизити суми в платіжках за тепло: під ялинку не чекайте того, що обіцяв уряд

Платіжки за грудень прийдуть у повному обсязі. Перерахунок за грудень можливий «заднім числом» у січневих платіжках, які прийдуть у лютому. На скільки – ніхто ще сказати не може
26 грудня була опублікована і набула чинності урядова постанова про зниження нарахувань за тепло. Це зміни, що вносяться до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення і Правил користування тепловою енергією (до інших урядових постанов).
Уряд у постанові обходить термін «тариф» і використовує термін «нарахування», тобто документ передбачає зниження сум у платіжках, без зміни тарифів на опалення і централізоване постачання гарячої води у зв’язку зі зміною ціни на газ. У Постанові наведені формули для зниження нарахувань, які мають здійснити самі теплопостачальні підприємства – без зниження тарифів (тобто без рішень органів місцевого самоврядування).
Підставою для зміни розміру нарахувань є умова, коли ціна на газ є нижчою від тієї, яка врахована у тарифі.
Чи виконуватимуть постанову кременчуцькі теплопостачальники?
Він додав, що в Полтавській облдержадміністрації буде нарада, де обговорюватимуть питання виконання урядової Постанови.
Віталій Одношевний зауважує, що Постанова не враховує нюанси: у Кременчуці це покупне тепло від КВБЗ, яке КП «Теплоенерго» враховує у своєму тарифі. На скільки може знизитися тариф, він поки що не коментує.
За його словами, платіжки за грудень (у січні) споживачі отримають без зниження нарахувань (тобто в повному обсязі). Потім перерахунок за грудень відобразиться у січневих платіжках (вони прийдуть у лютому). Тобто платежі за січень можуть бути зменшені (але теплопостачальники ще чекають роз’яснень).
Віталій Одношевний додав, що уряд за фактом ухвалив не ті зміни щодо перерахунку за тепло, які були в проєкті урядової Постанови.
Андрій Щербань, директор ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» теж поки що чекає на роз’яснення.
За його словами, свою позицію ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» з цього питання незабаром оприлюднить.