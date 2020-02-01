Бізнес просить Зеленського зберегти спрощену систему оподаткування

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Бізнес просить Зеленського зберегти спрощену систему оподаткування. Петиція про це з'явилась на сайті президента 10 лютого. Створив звернення Владислав Орлов.









Автор петиції пропонує:

Підтримати та прийняти законопроекти №2644 та №2645 про скасування норм законів 128-ІХ та 129-ІХ.

Утворити при Президентові України постійно діючий орган, метою діяльності якого буде забезпечення розвитку мікропідприємництва.

Розробити та прийняти закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощеної системи оподаткування, який унеможливив би знівелювання «спрощенки» і створив сталі умови для розвитку мікропідприємництва.

Він вважає, що втілення прийнятих 20 вересня 2019 року законів 128-ІХ та 129-ІХ суттєво підвищит ризик втрати Спрощеної системи оподаткування, значно збільшить навантаження на мікробізнес та призведе до його повного знищення.





За день автора петиції підтримало більше тисячі людей із неохідних 25 тисяч. Якщо ви теж хочете підписати петицію, то протягом 89 днів зробити це можна ТУТ.









Нагадаємо, що 9 лютого кременчужани їздили в Полтаву протестувати проти скасування спрощеної системи оподаткування та масової фіскалізації - проти введення касових апаратів і норми «кешбек» для представників малого бізнесу. А також проти численних перевірок ФОПів (ФОП фізосіб-підприємців), ініційованих урядом Гончарука.