Кременчужане протестовали против введения кассовых аппаратов и увеличения штрафов

Сегодня, 18:11 Просмотров: 1 362 Комментариев: 4

Сегодня, 9 февраля, 12 кременчужан приняли участие в акции протеста в Полтаве. Акция состоялась под зданием Полтавской областной администрации. Об этом рассказал частный предприниматель, депутат горсовета Дмитрий Кавунник. Он принимал участие в акции.



Кременчужане поехали в Полтаву протестовать против отмены упрощенной системы налогообложения и массовой фискализации – против введения кассовых аппаратов и нормы «кешбек» для представителей малого бизнеса. А также против многочисленных проверок ФОПов (ФЛП физлиц-предпринимателей), инициированных правительством Гончарука.







В целом участие в акции приняло около 60 человек, приехавших из разных районов Полтавской области. Протестующие требовали отменить законы №№ 128-ІХ; 129-ІХ, и рассмотреть в Верховной Раде законопроекты №2644; 2645, в которых, в частности, отсутствует норма кешбека.



Дмитрий Кавунник рассказал следующее:





– Я считаю, правительство убивает малый бизнес, они убирают упрощенную систему налогообложения, каждому ФОПу надо будет иметь бухгалтера, платить ему, а если сам будешь заниматься и допустишь ошибку, придется заплатить штраф 51 тысячу гривен! Не каждый ФОП потянет содержать бухгалтера и купить кассовый аппарат. А кешбек* (возврат денег покупателю) вообще может стать способом сведения счетов в бизнесе!





Протестующие провели в Полтаве под зданием обладминистрации почти весь день. Из чиновников к ним никто не вышел.



Дмитрий Кавунник рассказал, что часть кременчужан сегодня поехали на аналогичную акцию протеста в Киев.



Детально о проблемах, с которыми столкнутся ФОПы, «ТелеграфЪ» писал здесь:







Кешбек* – форма возврата денег покупателю; покупатель, купивший товар на 100 гривен и больше, сможет через электронный кабинет проверить на аутентичность полученный от продавца чек. Если окажется, что чек в электронной форме не передан контролирующим органам, покупатель имеет право подать жалобу. Налоговая проведет проверку. Если окажется, что продавец действительно нарушил порядок регистрации расчетных операций, его оштрафуют, а бдительному покупателю вернут 100% стоимости его покупки.