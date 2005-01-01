Происшествия, Полтавщина

Під варту посадили двох чоловіків, які побили та пограбували таксиста в Полтаві

Сегодня, 12:31 Просмотров: 327

Водія побили, а також забрали мобільний, документи, особисті речі та банківську карту

Двом особам повідомили про підозру у порушенні ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, - повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.


За версією слідства, 4 лютого цього року підозрювані викликали автомобіль однієї зі служб таксі. Коли авто приїхало, чоловіки вийшли з будинку і одразу накинулися на водія. Побили його, забрали мобільний телефон, документи, особисті речі та банківську картку, з якої зняли понад 4 тисячі гривень.


Наразі потерпілий перебуває в лікарні, він прооперований. Досудове розслідування триває.

1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Полтава таксист розбій
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх