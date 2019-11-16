Вот почему суд отменил штраф нардепу Шаповалову

Сегодня, 12:02 Просмотров: 1 169 Комментариев: 5

Судья не нашла доказательств нарушения нардепом Правил дорожного движения, поскольку не приняла в качестве доказательства видеозапись с нагрудной камеры полицейского

В Едином судебном реестре опубликовано решение Автозаводского районного суда, которым был отменён штраф в 425 гривен от инспектора батальона патрульной полиции в городе Борисполь, выписанный народному депутату от Кременчуга Юрию Шаповалову. Шаповалов был не согласен со штрафом и оспаривал его в суде.

Как сообщал «ТелеграфЪ», решение суда было принято 3 февраля в рамках «письменного производства», так как ни одна из сторон дела в суд не пришла. Из текста решения, опубликованного в Реестре, стало ясно почему штраф был отменен.

Полицейский Дмитрий Харченко, штрафуя нардепа, ссылался на то, что тот нарушил рядность движения и ехал в крайней левой полосе при свободной правой. Помощник нардепа Николай Бокован заявил «Телеграфу», что Шаповалов ехал в левой полосе потому, что в правой ехал автобус.

Полицейский предоставил суду диск с видеозаписью с нагрудной камеры, на которой должно было быть зафиксировано нарушение. Однако судья не приняла эту видеозапись, сославшись на то, что в постановлении полицейский не указал техническое средство, которым была совершена запись. Он указал лишь её номер АА127.

«Указанные обозначения, по мнению суда не доказывают того, что нагрудная камера полицейского, на которую зафиксировано событие, которое произошло 16.11.2019 с участием транспортного средства под управлением истца, действительно имела номерное обозначение «АА127», – говорится в решении суда.

Исходя из того, что других доказательств нарушения ПДД не было предоставлено, судья приняла решение удовлетворить требования истца и отменить штраф.

В обосновании отказа принять в качестве доказательства видеозапись с нагрудной камеры, судья ссылается на решение Верховного суда Украины по делу №592/5576/17 от 24 января 2019 года, который отменил решение Ковпаковского райсуда Сум, признавшего законным штраф женщине за рулём Citroen Berlingo, разговаривавшей во время движения по телефону. Суд отменил постановление полицейского исходя из того, что в нём не указано техническое средство, на которое совершалась видеозапись и вообще не было указано, что велась видеозапись.

При этом в суде первой инстанции этот вопрос поднимался и суду была предоставлена информация о камере, на которую происходила съёмка.

После решения Верховного суда, Ковпаковский райсуд отменил постановление полицейского и штраф водителю.