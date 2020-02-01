Кременчуг

Суд скасував постанову щодо порушення ПДР, складену на нардепа Юрія Шаповалова

Сегодня, 17:09 Просмотров: 1 189 Комментариев: 3

Позов нардепа задовольнили частково

 

Сьогодні, 3 лютого Автозаводський районний суд розглянув позов народного депутата України Юрія Шаповалова до інспектора патрульної поліції у Борисполі. Нагадаємо, 16 листопада 2019 року на нардепа склали постанову за те, що пан Шаповалов рухався крайньою лівою смугою, а мав рухатися крайньою правою.


Нардеп вимагав скасувати постанову та визнати незаконними дії інспектора. Сьогодні мало відбутися чергове судове засідання, але сторони не з'явилися.


  

Джерело:av.pl.court.gov.ua


Як повідомили «Телеграфу» у пресслужбі Автозаводського районного суду, позовну заяву суддя розглянула у письмовому провадженні без участі сторін. Позов задовольнили частково: постанову скасували, але визнати дії патрульного незаконними – відмовили.

1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Шаповалов нардеп ПДД

Комментарии: 3

899
hunter:
Сегодня, 17:30

Ха ха,а никто и не сомневался.


+15
151
adf007:
Сегодня, 18:37

А шо так можно было?



 Как бы скорость в населенных пунктах 50 км/ч


0
2 835
Eviterno:
Сегодня, 18:54

Не умеют наши полицейские составлять постановы и находить доказательства.

Цитата: adf007

А шо так можно было?



 Как бы скорость в населенных пунктах 50 км/ч

Так а скорость тут причем?


0
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх