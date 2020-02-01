Суд скасував постанову щодо порушення ПДР, складену на нардепа Юрія Шаповалова

Сегодня, 17:09 Просмотров: 1 189 Комментариев: 3

Сьогодні, 3 лютого Автозаводський районний суд розглянув позов народного депутата України Юрія Шаповалова до інспектора патрульної поліції у Борисполі. Нагадаємо, 16 листопада 2019 року на нардепа склали постанову за те, що пан Шаповалов рухався крайньою лівою смугою, а мав рухатися крайньою правою.





Нардеп вимагав скасувати постанову та визнати незаконними дії інспектора. Сьогодні мало відбутися чергове судове засідання, але сторони не з'явилися.





Джерело:av.pl.court.gov.ua





Як повідомили «Телеграфу» у пресслужбі Автозаводського районного суду, позовну заяву суддя розглянула у письмовому провадженні без участі сторін. Позов задовольнили частково: постанову скасували, але визнати дії патрульного незаконними – відмовили.