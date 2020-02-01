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«Кремінь» у бойовому настрої вийшов з відпустки (доповнюється)

Сегодня, 17:33 Просмотров: 744 Комментариев: 1

 
Кременчуцькі футболісти розпочали підготовку до весняної частини чемпіонату у Першій лізі
Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 3 лютого, футбольний клуб «Кремінь» вийшов з відпустки. Хоч кременчуцька команда одна з останніх у Першій лізі виходить з відпустки, проте настрой у гравців та тренерів - бойовий. За зимову перерву гравці «Кременя» встигли зіграти в чемпіонаті України з тенісболу, кубку та чемпіонаті Кременчука та завоювати нагороди на турнірі в Кропивницькому.

 

Футболісти пробігли кілька кіл на стадіоні «Кремінь-Арена» та провели легке тренування. Попереду у команди спаринги та перегляд новачків. Ще зарано говорити про підсилення команди, адже тренерський штаб та керівництво клубу тільки розпочали збори. Серед знайомих облич є вихованці та ексгравці «Кременя»: Валерій Курелєх, Богдан Бичков, Артем Козлов.


Серед ще однієї втрати - півзахисник Олександр Єрмаченко, який сьогодні забрав документи. 

 

Наставник «Кременя» Володимир Прокопіненко перед тренуванням поділився з журналістами, що у першому зборі команда зіграє два спаринги: 8 та 11 лютого.  


Паралельно з виходом команди з відпустки відбулася зустріч з вболівальниками, які цікавилися у директора МФК «Кремінь» Андрія Недяка про фінансовий стан команди. 


Про деталі зустрічі читайте незабаром на нашому сайті.

 

Нагадаємо, що команду у зимове міжсезоння покинули спортивний директор Євген Берун та 8 футболістів: Сергій Ченбай, Роман Гончаренко, Орест Будюк, Ростислав Тарануха, Анатолій Масалов, Артем Недоля, Дмитро Скоблов, Дмитро Зозуля.

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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: футбол Кремінь

Комментарии: 1

204
stronzo:
Сегодня, 20:29

с кем забьемся символически на 200 грн пополнения телефона, что Кремень вылетит? Буду рад ошибиться и оплатить.


+3
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