В Кременчуге 48 детей заболели пневмонией. У 4-х тяжелая форма

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По состоянию на 3 февраля, в Кременчуге у 48 детей диагностировали пневмонию. Об этом сообщил руководитель Кременчугского управления здравоохранения Максим Середа.



Из 48 детей 17 – школьники.



У четырех детей развилась тяжелая форма пневмонии, их пришлось перевести в отделение интенсивной терапии городской детской больницы. По словам руководителя горздрава, все четверо выздоровели.



Всего же в Кременчуге на данный период зарегистрировано 99 случаев пневмонии (48/дети, 51/взрослые). Летальных исходов нет.



Руководитель горздрава сообщил, что в детской больнице дети с диагнозами ОРВИ, пневмония, грипп госпитализируются в инфекционное отделение, отделение диагностики, отделение младшего возраста.



В связи с ростом заболеваемости ОРВИ среди школьников, в кременчугских школах объявлен карантин с 5 по 14 февраля.





Детские сады на карантин не закрывают. Но чиновники предупредили, что будут рекомендовать родителям, если есть возможность, в указанный период (с 5 по 14 февраля) ограничить время пребывания ребенка в детском саду.