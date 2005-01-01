Кременчуг

Сім’ї загиблих воїнів-інтернаціоналістів отримають одноразову допомогу

Сегодня, 08:05 Просмотров: 524

Кошти з бюджету мають виплатити до 15 лютого

До 15 лютого кожен член сім’ї загиблих (померлих) воїнів-інтернаціоналістів отримає разову грошову допомогу з обласного бюджету. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА. 

 

На виконання обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення Центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області забезпечено виплату одноразової допомоги виділили 787 500 гривень. 315 членів сімей загиблих (померлих) воїнів-інтернаціоналістів отримають по 2 500 грн.


30 січня кошти перераховані на вкладні рахунки в установах уповноважених банків та поштові відділення за місцем проживання одержувачів.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Афганистан афганцы
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