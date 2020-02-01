Жан Беленюк хоче забирати посвідчення у водіїв, котрі не пропускатимуть екстрені служби

Сегодня, 08:43 Просмотров: 744 Комментариев: 7

Проєкт закону №2787 від 20 січня 2020 року пропонує підвищити штрафи для водіїв, котрі не пропускають екстрені служби. Автором документу є нардеп від «Слуги народу» Жан Беленюк.





Наразі ч. 3 с. 122 КУпАП передбачає штраф від 510 до 680 гривень для водіїв, що не надають перевагу в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями. Законопроєкт пропонує цю норму зі статті прибрати та створити нову статтю, 122-6. Відповідно, штраф за це порушення збільшується: можуть оштрафувати на суму від 680 гривень до 850 гривень.





Якщо порушення спричинило аварійну ситуацію, «світить» фінансове покарання від 850 до 1020 гривень. За повторне порушення у першому та другому випадках протягом року каратимуть сумою від 1020 до 1700 гривень. Можуть також вилучити водійське посвідчення на термін від одного до трьох років.