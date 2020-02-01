Кременчуг

Жан Беленюк хоче забирати посвідчення у водіїв, котрі не пропускатимуть екстрені служби

Сегодня, 08:43 Просмотров: 744 Комментариев: 7

 

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт

 

Проєкт закону №2787 від 20 січня 2020 року пропонує підвищити штрафи для водіїв, котрі не пропускають екстрені служби. Автором документу є нардеп від «Слуги народу» Жан Беленюк.


Наразі ч. 3 с. 122 КУпАП передбачає штраф від 510 до 680 гривень для водіїв, що не надають перевагу в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями. Законопроєкт пропонує цю норму зі статті прибрати та створити нову статтю, 122-6. Відповідно, штраф за це порушення збільшується: можуть оштрафувати на суму від 680 гривень до 850 гривень.


Якщо порушення спричинило аварійну ситуацію, «світить» фінансове покарання від 850 до 1020 гривень. За повторне порушення у першому та другому випадках протягом року каратимуть сумою від 1020 до 1700 гривень. Можуть також вилучити водійське посвідчення на термін від одного до трьох років.

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3
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: маячки полиция пожарные штраф водитель водительское удостоверение

Комментарии: 7

1 470
Marshall:
Сегодня, 08:48

Пусть сначала запретят патрульной полиции ездить с синими мигалками просто так (типа профилактика нарушений), а то не поймёшь когда оно просто катается, а когда нужно пропустить!
А то будет у них лишний повод развести водителя!

P.S. для сильно умных считающих, что можно не пропускать если не включена сирена цитирую ПДД:
3.2.В случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны уступить ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства (и сопровождаемых им транспортных средств).


0
1 484
solod:
Сегодня, 08:54

Цитата: Marshall

P.S. для сильно умных считающих, что можно не пропускать если не включена сирена цитирую ПДД:
3.2.В случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны уступить ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства (и сопровождаемых им транспортных средств).

 

И где в процитированном пункте ПДД написано, что вы обязаны уступить дорогу спецтранспорту с синими маячками? Описано же два случая, когда это нужно сделать:

1) синие маяки+звуковой сигнал

2) звуковой сигнал


+4
1 354
ankrem:
Сегодня, 09:22

А где написано, что с синими мигалками и морганием дального водителю надо остановится ? Частая практика от полиции.


+4
3 316
zzzzzz:
Сегодня, 09:22

Цитата: solod
И где в процитированном пункте ПДД написано
Цитата: Marshall
для сильно умных считающих
жеlaughing


-3
4
Ж_К:
Сегодня, 09:50

Цитата: solod

Цитата: Marshall

P.S. для сильно умных считающих, что можно не пропускать если не включена сирена цитирую ПДД:
3.2.В случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны уступить ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства (и сопровождаемых им транспортных средств).

 

И где в процитированном пункте ПДД написано, что вы обязаны уступить дорогу спецтранспорту с синими маячками? Описано же два случая, когда это нужно сделать:

1) синие маяки+звуковой сигнал

2) звуковой сигнал

Я бы этот пункт трактовал следующим образом:

1) синий проблесковый маячок и специальный звуковой сигнал

2) синий проблесковый маячок или специальный звуковой сигнал


-1
2 276
Dmitriys:
Сегодня, 13:40

В Европе полиция ездит вообще без опознавательных знаков и ищет злостных нарушителей. Хотя поляки как летали так и летают менталитет такой. В Австрии правило есть когда дорожная пробка машины изночально освобождают место и не важно едет кто-то или нет. У нас много знаков но много не нужных. Я хочу чтоб дорожные знаки были как в Швеции и камеры в сёлах поставить как у них.  


-1
2 080
evil:
Сегодня, 14:02

Цитата: Dmitriys
В Европе полиция ездит вообще без опознавательных знаков и ищет злостных нарушителей. Хотя поляки как летали так и летают менталитет такой.

 

Вас здорово торкнуло. Прекращайте курить всякий навоз. Ваша воображаемая реальность здорово оторвалась от действительности...

 

По сути вопроса. Вопрос ни о чем. Беленюку лишь бы хоть шото выдать с иммитацией бурной деятельности. Спал, спал и проснулся...

Кто такой Беленюк? Первый зам. председателя Комитета по вопросам молодежи и спорта? Занимайся плотно своими вопросами: спортом и молодежью...Там проблем более, чем достаточно...

 


+1
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