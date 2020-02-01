У Слов’янську кременчуцькі плавці проявили себе у змаганнях на призи Героя України

Сегодня, 09:11 Просмотров: 457 Комментариев: 1

З 31 січня до 2 лютого у Слов’янську (Донецької області) відбувся традиційний XII відкритий турнір з плавання серед дітей з інвалідністю (вади зору, слуху та ураження опорно-рухового апарату) по програмі Спартакіади Донецької області "Повір у себе" на призи Героя України, Заслуженого майстра спорту України Віктора Смирнова. Про це повідомляє пресслужба КДЮСШ №1.





У змаганнях взяли участь понад 150 спортсменів з Донецької (Слов’янськ, Соледар), Запорізької, Кіровоградської, Київської, Луганської, Миколаївської, Полтавської (Полтава, Кременчук), Рівненської, Сумської, Харківської областей та міста Києва.





Юні спортсмени змагались в двох вікових групах - старшій 2003 – 2004 рік народження та молодшій 2005 – 2006 рік народження та молодші.



В змаганнях взяли участь спортсмени відділення плавання КДЮСШ 1 під керівництвом тренера Анни Келембет: майстер спорту України Софія Хилимендик 2003 р.н., (ОРА S4; SB4), кандидат в майстри спорту України Євгеній Близнюк 2005 р.н., (ОРА S3; SB2), Арсеній Уколов 2008 р.н., (ОРА S8; SB7), Єлизавета Сухенко 2006 р.н., (зір S13), Микола Литвиненко 2004 р.н., (слух) Микола Різник 2009 р.н., (слух).



На перших змаганнях нового спортивного сезону наші «золоті рибки» завоювали 22 нагороди з них золотих медалей -10; срібних – 9; бронзових 3.



Софія Хилимендик виборола три золоті медалі на дистанціях - 50 метрів брас; 50 метрів вільним стилем; 50 метрів на спині.



Євгеній Близнюк на дистанції 50 метрів брасом посів друге місце.



Арсеній Уколов на дистанціях - 50 метрів брас зайняв перше місце; 100 метрів на спині посів перше місце; 50 метрів вільним стилем посів друге місце; 50 метрів на спині посів друге місце.



Єлизавета Сухенко на дистанції 50 метрів батерфляєм зайняла перше місце; 50 метрів вільним стилем посіла друге місце;на дистанції 100 метрів вільним стилем посіла друге місце.



Микола Литвиненко на дистанції 50 метрів вільним стилем посів друге місце; на дистанції 50 метрів на спині зайняв третє місце; на дистанції 100 метрів на спині виборов третє місце; на дистанції 100 метрів вільним стилем по сів третє місце.



Микола Різник посів перше місце на дистанції 50 метрів вільним стилем; перше місце на дистанції 50 метрів на спині; перше місце на дистанції 100 метрів вільним стилем; перша місце на дистанції 100 метрів батерфляєм; друге місце на дистанції 50 метрів батерфляєм; друге місце на дистанції 100 метрів брасом; друге місце на дистанції 200 метрів комплексне плавання.



По завершенню змагань підводились підсумки виступів спортсменів всіх нозологій і визначалась десятка кращих спортсменів. Приємно що до кращих спортсменів увійшли і два вихованця відділення плавання майстер спорту України Софія Хилимендик та першорозрядник Микола Литвиненко.