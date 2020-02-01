Завтра у Кременчуці очікується погодний «апокаліпсис»

Сегодня, 09:50 Просмотров: 4 083 Комментариев: 4

Протягом 5-6 лютого у Полтавській області, зокрема у Кременчуці, очікується значне погіршення погоди через циклон з південного заходу. Про це йдеться на сайті Кременчуцької міськради.





Вночі 5 лютого очікується значний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, вітер південний 7-12 м/с. Температура повітря коливатиметься від 0 до 3 градусів тепла.





Джерело: ventusky.com





Вдень 5 лютого мокрий сніг підсилиться хуртовиною, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря поступово знижуватиметься з 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.





6 лютого сніг, хуртовини, місцями снігові замети. Північний штормовий вітер з поривами 17-22 м/с. Температура повітря протягом доби 2-7 градусів морозу.





Протягом 5-6 лютого очікується утворення снігового покриву висотою 10-20 см, місцями до 30 см.



