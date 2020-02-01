Кременчуг

Завтра у Кременчуці очікується погодний «апокаліпсис»

Сегодня, 09:50 Просмотров: 4 083 Комментариев: 4

 

Передбачають значний мокрий сніг, «приправлений» хуртовиною з ожеледицею

Протягом 5-6 лютого у Полтавській області, зокрема у Кременчуці, очікується значне погіршення погоди через циклон з південного заходу. Про це йдеться на сайті Кременчуцької міськради.


Вночі 5 лютого очікується значний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, вітер південний 7-12 м/с. Температура повітря коливатиметься від 0 до 3 градусів тепла.


  

Джерело: ventusky.com


Вдень 5 лютого мокрий сніг підсилиться хуртовиною, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря поступово знижуватиметься з 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.


6 лютого сніг, хуртовини, місцями снігові замети. Північний штормовий вітер з поривами 17-22 м/с. Температура повітря протягом доби 2-7 градусів морозу.


Протягом 5-6 лютого очікується утворення снігового покриву висотою 10-20 см, місцями до 30 см.


 

3
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: снегопад снігопад погода сніг

Комментарии: 4

292
sure:
Сегодня, 09:54

Солью сразу посыпать начнут или дождутся пока жопа будет гиганских размеров? Дождь, снег и мороз следующие один за другим в течении одних суток для коммуналщиков нет ни малейшего намека о приближении ледяного шторма. Для тролейбусного опять будет новость что их контактные линии покроются наледью. С утра будут такие искрене удивленные градоначальники как будто прогноз от них скрывали. Сегодня тепло и ни чего делать не нужно. Гололед и снегопад зимой это аномалия для коммунальщиков. АЛЁ просыпайтесь пока не проспали последний гололед этот зимой. Соль уже нужно грузить в посыпалки и водителей которые будут работать в ночь пора отправлять домой отсыпаться.  Готовлю молоко и печеньки. Цепи на авто уже одел, лопату в багажник положил.


+12
492
VsegdaProtiv:
Сегодня, 09:57

Комунальщики, как всегда проспят, они ж телеграф не читают... а он предупреждал! и будут неготовы к зиме

 


+8
282
Andron777:
Сегодня, 12:49

Цитата: sure
что их контактные линии покроются наледью
А что ты предлагаешь сделать, что бы провода наледью не покрылись? Солью натереть, что ли? smirk



Цитата: VsegdaProtiv
Комунальщики, как всегда проспят, они ж телеграф не читают...

Они AV читают smile


0
292
sure:
Сегодня, 13:28

[quote=Andron777]

[quote=sure]что их контактные линии покроются наледью[/quote] А что ты предлагаешь сделать, что бы провода наледью не покрылись? Солью натереть, что ли? 

 Все гениальное просто как двери и придумано давным давно. Что бы на проводах не намерзал лед нужно их греть.  А провода теплые когда по ним бежит ток ( Как нагревает и бодрид ток вы можете и сами проверить засунув два гвоздя в розетку, надеюсь у вас хватит ума поверить мне на слово и не проводить эксперимент с гвоздями и розеткой), а ток бежит когда ездит хотя бы один тролейбус. Какой мощности двигатель в тролейбусе, какой ток он потребляет и до какой температуры нагреваются провода для вас секретная информация судя по всему. Отсюда вывод. Ночью выводят одного водителя и он просто ездит по кругу и вуаля контактная линия с утра без наледи. Уважаемый Andron777 голова ведь не только для того, что бы в неё ложить еду.


0
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