У Кременчуці виявили нетверезого мотоцикліста

Сегодня, 10:29 Просмотров: 879 Комментариев: 1

Крім того, водій не мав права керувати двоколісним транспортом

Вчора, 3 лютого, близько 19.00 патрульні зупинили на вулиці Миколи Кучми молодика на «Яві-350». За інформацією патрульної поліції Кременчука, водій керував мототранспортом без увімкнених фар.





За кермом патрульні виявили 22-річного чоловіка, який мав ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на місці водій погодився, результат — 0,30 проміле алкоголю. Інспектори також встановили, що чоловік не мав права керувати таким транспортним засобом.





На водія склали адміністративні матеріали за ст. 130 (керування в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП та ч. 2 ст. 126 (не має права керування транспортним засобом) КУпАП.



Санкції статей передбачають: