Происшествия

У Кременчуці виявили нетверезого мотоцикліста

Сегодня, 10:29 Просмотров: 879 Комментариев: 1

 

Крім того, водій не мав права керувати двоколісним транспортом

Вчора, 3 лютого, близько 19.00 патрульні зупинили на вулиці Миколи Кучми молодика на «Яві-350». За інформацією патрульної поліції Кременчука, водій керував мототранспортом без увімкнених фар.


За кермом патрульні виявили 22-річного чоловіка, який мав ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на місці водій погодився, результат — 0,30 проміле алкоголю. Інспектори також встановили, що чоловік не мав права керувати таким транспортним засобом.


На водія склали адміністративні матеріали за ст. 130 (керування в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП та ч. 2 ст. 126 (не має права керування транспортним засобом) КУпАП.


Санкції статей передбачають:

  • ст. 130 КУпАП: штраф у розмірі 10 200 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік;
  • ч. 2 ст. 126 КУпАП: штраф у розмірі 510 гривень.
3
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель мотоциклист мотоцикл

Комментарии: 1

35
andre2102:
Сегодня, 11:09

молотком по двигателю и ходит любитель спиртного пешком


0
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх