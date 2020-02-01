Стало відомо, з якою швидкістю варто їхати Кременчуком, щоб очолити рейтинг «водіїв-льотчиків»

Сегодня, 17:01 Просмотров: 2 074 Комментариев: 9

В обох випадках керманичі «поклали» стрілку спідометра за позначку 100 кілометрів на годину

457 - саму таку кількість постанов за перевищення швидкості склали патрульні поліцейські Кременчука протягом січня 2020 року. Про це повідомила пресслужба правоохоронного органу.





Також показали й результати «рекордсменів» в номінації «Недотримання швидкісного режиму». «Срібло» отримав водій іномарки Volkswagen Touareg, яка розігнався до 110 кілометрів за годину. Перше місце посів керманич Audi A6, що їхав зі швидкістю на рівні 120 км/год. Результати «рекордсменів» зафіксували на проспекті Свободи між зупинками «Вул. Гвардійська» та «Вул. Вадима Бойка».









Нагадаймо, з 20 листопада 2019 року у Кременчуці швидкість водіїв контролюють за допомогою трьох пунктів TruCAM: на проспекті Свободи, на набережній Лейтенанта Дніпрова та на проспекті Лесі Українки.