Происшествия

Стало відомо, з якою швидкістю варто їхати Кременчуком, щоб очолити рейтинг «водіїв-льотчиків»

Сегодня, 17:01 Просмотров: 2 074 Комментариев: 9

 

В обох випадках керманичі «поклали» стрілку спідометра за позначку 100 кілометрів на годину

457 - саму таку кількість постанов за перевищення швидкості склали патрульні поліцейські Кременчука протягом січня 2020 року. Про це повідомила пресслужба правоохоронного органу.


Також показали й результати «рекордсменів» в номінації «Недотримання швидкісного режиму». «Срібло» отримав водій іномарки Volkswagen Touareg, яка розігнався до 110 кілометрів за годину. Перше місце посів керманич Audi A6, що їхав зі швидкістю на рівні 120 км/год. Результати «рекордсменів» зафіксували на проспекті Свободи між зупинками «Вул. Гвардійська» та «Вул. Вадима Бойка».


 


Нагадаймо, з 20 листопада 2019 року у Кременчуці швидкість водіїв контролюють за допомогою трьох пунктів TruCAM: на проспекті Свободи, на набережній Лейтенанта Дніпрова та на проспекті Лесі Українки.

3
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: TruCAM водитель скорость

Комментарии: 9

3 312
zzzzzz:
Сегодня, 17:10

а с какой нрмальной скоростью нужно ехать, что бы попасть на "зеленую волну"? ну это же ужас какой то, как работают светофоры!!!!Кто нибудь может объяснить есть какая то синхронизация их работы?


0
446
Pak:
Сегодня, 17:49

Цитата: zzzzzz

а с какой нрмальной скоростью нужно ехать, что бы попасть на "зеленую волну"? ну это же ужас какой то, как работают светофоры!!!!Кто нибудь может объяснить есть какая то синхронизация их работы?

В городе нет зелёной волны.


+10
383
БРАТ:
Сегодня, 18:44

необхідно "привязувати" штраф до вартості авто та отримуваної зарплати (як в одній із Скандинавських країх, - попався на радар мер міста... штраф мав дуже велику суму... не памятаю де це було).
Так як водію Ланоса та Ленд Круза сплатити штраф в розмірі 510 грн за привищення на 50км/год від встановленої- то... для Крузака- це сума яка прирівнюється до 1/3 вартості заправки баку бензина... а Ланосоводу- аяаяй... - хоча дії в обох випадках не підтримую!!!

Тому така "мисля" і виникла...


+3
899
hunter:
Сегодня, 18:54

Цитата: БРАТ

попався на радар мер міста... штраф мав дуже велику суму... не памятаю де це було).

Не в этой стране мер и депчики будут платить штрафы,когда они будут пролетать мимо трукама, то коп их и не заметит или отвернется в другую сторону.


+2
133
Zloy_kachan:
Сегодня, 19:27

незнаю как сейчас, но пару лет назад зеленая волна от водаканала да пивзавода была на скорости 80+, сейча х.з. причем на скорости 40 в волну не попадал.

 


-1
3 312
zzzzzz:
Сегодня, 19:42

Цитата: Pak
В городе нет зелёной волны
а почему?еще еще  метод стимулировать скоростной режим



Неужели сложно так?


-1
4 348
Solenoid:
Сегодня, 20:49

Насчёт волны. Что-бы попасть в волну, необходимо хоть один светофор проехать на красный. По другому не получается. Что и доказывает специально коряво настроенные светофоры. Уже не раз проверял. Проехал красный, а потом 60-70 едешь и попадаешь в волну.

Ну или как выше писали, ехать со скоростью > 80.

>>керманич Audi A6, що їхав зі швидкістю на рівні 120 км/год. Лошара. Ну и зачём днём? Я ночью на этом же участке 147 км\ч проехал. А это то же кусок дороги от Краза до Московской. И без штрафов. И не в топе. Лоханулся конечно керманич Audi A6.

А по совести, штрафовать водил туарега и ауди нельзя. Они ловили зелёную волну. Почему? Написал выше. тут надо дрючить комунальщиков или кто там настраивает светофоры.


-1
383
БРАТ:
Сегодня, 22:01

Цитата: hunter

Цитата: БРАТ

попався на радар мер міста... штраф мав дуже велику суму... не памятаю де це було).

Не в этой стране мер и депчики будут платить штрафы,когда они будут пролетать мимо трукама, то коп их и не заметит или отвернется в другую сторону.

- в тому і справа..що, саме ці облюдки подібне і неприймуть, як не приймають закон про відео фіксацію...


0
899
hunter:
Сегодня, 23:00

Цитата: БРАТ

 

- в тому і справа..що, саме ці облюдки подібне і неприймуть, як не приймають закон про відео фіксацію...

Да даже если и примут и копы снимут на трукам,потом на выше уровне порешают с ликвидацией данных о нарушении.


0
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