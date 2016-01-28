В кременчугских школах введен карантин

Сегодня, 16:32 Просмотров: 10 513 Комментариев: 1

В кременчугских школах вводится карантин на период с 5 по 14 февраля.





Такое решение приняла городская противоэпидемическая комиссия. Её заседание в настоящее время заканчивается в исполкоме.





Ещё на прошедшей неделе медики и официальный сайт мэрии информировали о снижении показателей заболеваемости ОРВИ и гриппом. Но сегодня руководитель горздрава Максим Середа сообщил о незначительном росте заболеваемости.





Руководитель городского департамента образования Геннадий Москалик представил статистику посещений школ учащимися. Он сообщил, что департамент мониторит именно посещаемость, а не заболеваемость. Показатели такие:





24 января – 13,3% школьников отсутствует на занятиях

27 января – 14.1%

28 января – 16%

30 января – 20,4%

3 февраля – 21,7%





Таким образом показатели, собранные департаментом, говорят о росте количества школьников, отсутствующих на занятиях.





Также Геннадий Москалик сообщил, что по состоянию на 3 февраля, в городских школах уже закрыты на карантин отдельные классы: школа №8 (1), № 27 (1), 31 (2); 21 (2), 25 (1), 19 (2).

А с 4 февраля планируется закрытие на карантин двух классов в 23 школе, и одного в 27-й.





Руководитель департамента образования внес предложение ввести в городских школах карантин с 5 по 14 февраля.





Члены городской противоэпидемической комиссии единогласно поддержали это предложение.

Карантин в школах вводится с 5 по 14 февраля.





Он также распространяется на внешкольные образовательные заведения.





Детские сады работают в штатном режиме. на карантин их не закрывают.