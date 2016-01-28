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В кременчугских школах введен карантин

Сегодня, 16:32 Просмотров: 10 513 Комментариев: 1

 

Детские сады продолжают работать в штатном режиме

В кременчугских школах вводится карантин на период с 5 по 14 февраля.


Такое решение приняла городская противоэпидемическая комиссия. Её заседание в настоящее время заканчивается в  исполкоме.


Ещё на прошедшей неделе медики и официальный сайт мэрии информировали о снижении показателей заболеваемости ОРВИ и гриппом. Но сегодня руководитель горздрава Максим Середа сообщил о незначительном росте заболеваемости.


Руководитель городского департамента образования Геннадий Москалик представил статистику посещений школ учащимися. Он сообщил, что департамент мониторит именно посещаемость, а не заболеваемость. Показатели такие:


24 января – 13,3% школьников отсутствует на занятиях

27 января – 14.1%

28 января – 16%

30 января – 20,4%

3 февраля – 21,7%


 Таким образом показатели, собранные департаментом, говорят о росте количества школьников, отсутствующих на занятиях.


Также Геннадий Москалик сообщил, что по состоянию на 3 февраля, в городских школах уже закрыты на карантин отдельные классы: школа №8 (1), № 27 (1), 31 (2); 21 (2), 25 (1), 19 (2).

А с 4 февраля планируется закрытие на карантин двух классов в 23 школе, и одного в 27-й.


 Руководитель департамента образования внес предложение ввести в городских школах карантин с 5 по 14 февраля.


Члены городской противоэпидемической комиссии единогласно поддержали это предложение.

Карантин в школах вводится с 5 по 14 февраля.


Он также распространяется на внешкольные образовательные заведения.


Детские  сады работают в штатном режиме. на карантин их не закрывают.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: карантин школы грипп ОРВИ противоэпидемическая комиссия Кременчуг

Комментарии: 1

1 482
solod:
Сегодня, 16:54

Будет больше времени на лепку грязевиков.


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